COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

就怕毛孩無人顧！北京飼主央求「攜寵隔離」：怕活活餓死

▲中國自駕遊行團爆發新一波疫情，北京昌平區許多居民被要求至飯店集中隔離，衍生許多寵物無人照料的問題。（合成圖／翻攝自微博）
▲中國自駕遊行團爆發新一波疫情，北京昌平區許多居民被要求至飯店集中隔離，衍生許多寵物無人照料的問題。（合成圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-01 11:59:16

中國自駕遊行團爆發的新一輪新冠疫情仍在延燒，北京疫情因為確診者足跡涉及人員密度高的場所，包含商場、銀行、市場、醫院等區域皆封閉管控，其中「宏福苑小區」因為超過2萬名居民，加上確診個案達11例被列為北京唯一高風險社區，不少住戶隔離期間因為無法照料家中寵物，呼籲當局開放「攜寵隔離」，而區長也稱未來寵物將由社區、區動物衛生監督所協助轉運至第三方專業機構寄養。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《北京日報》報導，過去13天內北京新增陽性確診案例超過400人，判定密切接觸者1534人，其中有5人團在自駕旅行期間就出現症狀，返回北京後還自行前往藥局購買退燒藥，更先後揪了8人在家打麻將，目前昌平全區為抗疫已將298家麻將館悉數關閉，並關閉無法落實防控措施的35家藥店、16家診所。

▲中國新一波與自駕遊相關的疫情，燒到首都所在的北京市。（圖／翻攝自中新網）
▲中國新一波與自駕遊相關的疫情，燒到首都所在的北京市。（圖／翻攝自中新網）
嚴格的抗疫手段之下，有住在北京昌平區宏福苑的飼主就提到，除了居家隔離人員以外，多棟重點防控的居民必須到飯店集中隔離，但隔離飯店並不允許攜帶寵物入住，而住戶多半不願將寵物寄養至他人家中，許多飼主就擔心這超過14天的隔離時間寵物無人照料又無法餵食，將衍生種種寵照料問題。

▲北京昌平區當中被集中飯店隔離的飼主們在微信群組「宏福苑寵物群」中討論家中毛孩無人照料的問題，希望當局能協助處理。（圖／翻攝自微博）
▲北京昌平區當中被集中飯店隔離的飼主們在微信群組「宏福苑寵物群」中討論家中毛孩無人照料的問題，希望當局能協助處理。（圖／翻攝自微博）
據《極目新聞》報導，社區內飼主群組「宏福苑寵物群」成為超過200人，隔離期間飼主們除了擔憂自身健康外，更在意家中毛孩的安危，有家中寵物狗年紀過大無法自主進食，也有母貓剛生下一窩幼貓，還來不及購買補充足夠的飼料就被拉到飯店集中隔離，隔離初期仍有志工能幫忙照顧，但社區內寵物數量過多志工無法全顧及，加上有的社區大樓被徹底封閉無法進入，居民們擔心這些小生命是否只能「活活被餓死」，要求當局能開放「攜寵隔離」好讓飼主安心。

▲北京昌平區當中被集中飯店隔離的飼主們在微信群組「宏福苑寵物群」中討論家中毛孩無人照料的問題，希望當局能協助處理。（圖／翻攝自微博）
▲部分社區大樓被徹底封閉，自願照料寵物的志工無法踏足進入。（圖／翻攝自微博）
對此，昌平區副區長佟立志30日則回應，未來社區將安動物衛生監督所協助轉至第三方專業機構寄養，相關部門將展開寄養需求統計，在徵得住戶同意後會上門採集檢測，並制定無人照料寵物的轉介管理方案，配合動物醫療機構進行轉運照料。

相較於北京昌平區採取大規模轉介安置專業機構，黑龍江哈爾濱的飼主被安排在隔離前，將家中鑰匙交付社區內工作人員，交由專人協助照顧家中寵物。而今年初北京大興區的區政府則是統一安排飼主攜帶寵物共同隔離觀察，另外派駐動物檢疫人員進駐隔離點，處理動物防疫相關工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀