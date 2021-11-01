就怕毛孩無人顧！北京飼主央求「攜寵隔離」：怕活活餓死

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嚴格的抗疫手段之下，有住在北京昌平區宏福苑的飼主就提到，除了居家隔離人員以外，多棟重點防控的居民必須到飯店集中隔離，但隔離飯店並不允許攜帶寵物入住，而住戶多半不願將寵物寄養至他人家中，許多飼主就擔心這超過14天的隔離時間寵物無人照料又無法餵食，將衍生種種寵照料問題。
據《極目新聞》報導，社區內飼主群組「宏福苑寵物群」成為超過200人，隔離期間飼主們除了擔憂自身健康外，更在意家中毛孩的安危，有家中寵物狗年紀過大無法自主進食，也有母貓剛生下一窩幼貓，還來不及購買補充足夠的飼料就被拉到飯店集中隔離，隔離初期仍有志工能幫忙照顧，但社區內寵物數量過多志工無法全顧及，加上有的社區大樓被徹底封閉無法進入，居民們擔心這些小生命是否只能「活活被餓死」，要求當局能開放「攜寵隔離」好讓飼主安心。
對此，昌平區副區長佟立志30日則回應，未來社區將安動物衛生監督所協助轉至第三方專業機構寄養，相關部門將展開寄養需求統計，在徵得住戶同意後會上門採集檢測，並制定無人照料寵物的轉介管理方案，配合動物醫療機構進行轉運照料。
相較於北京昌平區採取大規模轉介安置專業機構，黑龍江哈爾濱的飼主被安排在隔離前，將家中鑰匙交付社區內工作人員，交由專人協助照顧家中寵物。而今年初北京大興區的區政府則是統一安排飼主攜帶寵物共同隔離觀察，另外派駐動物檢疫人員進駐隔離點，處理動物防疫相關工作。
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