經濟部攜手中醫大新竹附醫 打造超微創直腸癌臨床場域

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在智慧型超微創直腸癌臨床場域中導入晉弘公司的數位五官鏡，結合遠距醫療，服務偏鄉民眾。同時透過互聯安睿及果核數位公司開發之資訊安全產品，將病人居家使用物聯網裝置蒐集到的資訊，安全地串聯醫院資訊系統，提升病人術後照護品質。再結合大數據及AI演算法發展直腸癌人工智慧預測模型，預測直腸癌風險指數；院方透過智慧型超微創直腸癌手術平台，提升醫師標靶藥物選擇及病患術後照護，完成從術前，術中到術後一系列的智慧醫療，促進台灣精準醫療及智慧醫療產業發展。
經濟部工業局民生化工組技正李家豪肯定此次成果，透過智慧平台蒐集電子病歷、手術資料、連續型的生理徵象訊號及NGS基因資料。將蒐集到的資料清洗，去蕪存菁後建立成資料銀行倉儲，再針對特定的疾病或用途執行人工智慧模型訓練，利用這些訓練出來的模型，推導預測罹患大腸癌風險、腹腔內視鏡預測良性或惡性腫瘤、AI化療標靶藥物選擇以及手術癒後健康照護預測等人工智慧應用。
金屬工業研究發展中心副執行長林志隆，感謝中國醫藥大學新竹附設醫院成立跨專科醫療團隊，制訂個人化的治療計畫，以提升癌症整體治療及照護品質。成員包含內、外、病理、放射診斷、血液腫瘤、安寧照護等多科醫師及個案管理師、護理、社工、營養及心理師等人員，以多專科團隊合作的模式，並結合中醫科共同照護，依據病患期別、體能及經濟等狀況給予不同的個別性治療與服務，期望從診斷到治療，從早期至末期的病患，都能接受適切的醫療服務，讓病患對於癌症不再絕望及恐懼，除了提高存活期，更能提供有品質、有尊嚴的治療環境。