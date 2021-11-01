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樂天銀行董座簡明仁辭世　國票金設追思會場供親友悼念

▲純網銀樂天國際銀行董事長簡明仁於日前10月30日辭世，享壽70歲。國票金設追思會場供親友悼念。（圖／記者顏真真攝，資料照片）
▲純網銀樂天國際銀行董事長簡明仁於日前10月30日辭世，享壽70歲。國票金設追思會場供親友悼念。（圖／記者顏真真攝，資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-01 11:56:56

純網銀樂天國際銀行董事長簡明仁於日前10月30日辭世，享壽70歲。國票金控今（1）日發出聲明指出，國票金控法人代表簡明仁走完人生、劃下完美句點。目前樂天國際銀行暨國票金融控股公司已組成治喪小組，將全力協助家屬處理相關事宜。為緬懷簡明仁董事長，特自11月4 日（星期四）起至11月6日（星期六）設置追思會場，供好友親屬悼念。

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國票金控指出，簡明仁董事長曾擔任第一金控公司總經理，金融資歷逾四十年，自第一金控公司退休後進入國票金控集團服務，擔任國際票券金融公司董事，推動公司業務之創新與發展，實功不可沒。

為響應政府金融科技政策，國票金融控股公司與日本樂天銀行共同合資申設純網路銀行，有幸獲得簡明仁董事長首肯，承擔此一艱鉅之任務及挑戰，簡明仁董事長自籌設階段即親力親為，居間折衝協調，以其豐富金融實務經驗，擘劃嶄新金融服務，成功催生台灣第一家純網路銀行，並以國票金融控股公司法人代表，出任樂天國際銀行董事長，其貢獻卓著，典範足式，永誌不忘。

樂天國際銀行已建立完善公司治理體制，也已建立制度化決策與管理機制，未來將秉持簡董事長遺志，持續依既定的方向及軌道運作，公司營運不受任何影響。

樂天國際銀行暨國票金融控股公司已組成治喪小組，全力協助家屬處理相關事宜。為緬懷簡明仁董事長，特自 11 月 4 日（星期四）起至11 月 6 日（星期六）每日上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00 在台北市民權東路二段 158 號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。


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