阻絕新冠環境傳播！深圳研發抗疫材料　號稱滅殺率達9成9

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據清華大學研究院常務副院長、新材料與生物醫藥研究所所長劉偉強博士介紹，目前發現的新冠病毒傳播主要有2種途徑，1種是人傳人，另1種是環境傳人。環境傳人主要是在密切接觸環境中，通過觸摸等方式，從而使病毒在前後接觸者中傳播；原先專家們還認為，環境傳人是小概率事件，但近一年來許多案例都說明，環境傳人並非小概率事件，而是不容忽視的傳染途徑。
為了驗證該材料對新冠病毒的消殺效果，相關機構在深圳市P3實驗室開展了檢測。反覆多次試驗結果顯示，經自消殺抗病毒材料處理過的物體表面病毒存活數為0，規範表示殺滅率為(99.69%)。這表明，自消殺抗病毒功能材料對有效阻斷環境與人密接傳播鏈具有顯著效果。
報導指出，這款自消殺抗病毒功能材料，具備新冠病毒消殺有效性、效能持久性、安全性和廣譜殺毒有效性等優勢特徵，目前主要有液體和固體2種產品形態，不但可廣泛應用於機場、港口、隔離酒店、醫院、學校、貨櫃等場景和物品，也可應用於觸屏保護膜、手套、護目鏡、防護服等在內的抗疫消耗性物資。
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