COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

阻絕新冠環境傳播！深圳研發抗疫材料　號稱滅殺率達9成9

▲近日在深圳出現一款新研發的「自消殺抗新冠病毒功能材料」，號稱能高效滅殺病毒。（圖／翻攝自南方+）
▲近日在深圳出現一款新研發的「自消殺抗新冠病毒功能材料」，號稱能高效滅殺病毒。（圖／翻攝自南方+）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-01 12:02:16

新冠病毒肆虐全球多時，各國都被捲入這場防疫、抗疫之戰，除了疫苗與治療藥物的研發，國際社會也相當看重有效的預防，而近日在中國廣東省深圳，就出現一款最新研發的「自消殺抗新冠病毒功能材料」，號稱對新冠病毒消殺有效率達到99.69%，被譽為抗疫神器，並已開始產業化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《第一財經》等中媒報導，由深圳清華大學研究院光電新材料研發中心研發的這一款產品，是透過在物體表面塗覆擁有自主知識產權的高分子覆合材料，高效殺滅細菌和病毒，實現自消殺和防護效果。該產品利用了特殊結構的納米覆合金屬及其氧化物，釋放帶正電荷陽離子，與微生物（細菌和病毒）中普遍存在的硫醇基（-SH）特異性結合，使病毒蛋白質外殼上含硫蛋白酶失去功能，從而達到自消殺和防護效果。

▲自消殺抗病毒功能材料應用方式、場合相當多元。（圖／翻攝自南方+）
▲自消殺抗病毒功能材料應用方式、場合相當多元。（圖／翻攝自南方+）
據清華大學研究院常務副院長、新材料與生物醫藥研究所所長劉偉強博士介紹，目前發現的新冠病毒傳播主要有2種途徑，1種是人傳人，另1種是環境傳人。環境傳人主要是在密切接觸環境中，通過觸摸等方式，從而使病毒在前後接觸者中傳播；原先專家們還認為，環境傳人是小概率事件，但近一年來許多案例都說明，環境傳人並非小概率事件，而是不容忽視的傳染途徑。

為了驗證該材料對新冠病毒的消殺效果，相關機構在深圳市P3實驗室開展了檢測。反覆多次試驗結果顯示，經自消殺抗病毒材料處理過的物體表面病毒存活數為0，規範表示殺滅率為(99.69%)。這表明，自消殺抗病毒功能材料對有效阻斷環境與人密接傳播鏈具有顯著效果。

報導指出，這款自消殺抗病毒功能材料，具備新冠病毒消殺有效性、效能持久性、安全性和廣譜殺毒有效性等優勢特徵，目前主要有液體和固體2種產品形態，不但可廣泛應用於機場、港口、隔離酒店、醫院、學校、貨櫃等場景和物品，也可應用於觸屏保護膜、手套、護目鏡、防護服等在內的抗疫消耗性物資。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀