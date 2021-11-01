竹縣府產發處長陳偉志 獲行政院模範公務人員獎

新竹縣政府表示，產業發展處處長陳偉志協助開發AI智慧園區、鳳山工業園區，以及打造AI智慧園區公園及新竹縣22座特色共融公園等重要政策，幫助縣長楊文科擘劃新竹縣30年榮景打拼，榮獲110年行政院模範公務人員獎，全台中央及地方政府合計僅37人獲此殊榮，以表揚公務人員對國家社會的貢獻，鼓勵士氣提升行政效能。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-01 12:05:48
新竹縣長楊文科也對陳處長率領產發處同仁，並積極與在地民眾溝通、對話，讓縣府政策更貼近民眾需求，長期為新竹縣民帶來更多福祉表示肯定。楊縣長表示，陳處長獲得此獎可說是實至名歸，也勉勵縣府團隊能夠以他為學習典範，繼續帶動及提升全縣公務人員樂於服務、用心服務的工作態度，繼續為「老中青幼通通照顧」目標努力，建設新竹縣為文化、科技、智慧城。
新竹縣政府人事處指出，產發處長陳偉志協助引進民眾參與機制打造新竹縣22座特色共融公園、推動地方型「中小型企業創新研發計畫」及建立新竹良品縣上好禮購物專區等傳統產業輔導升級與數位轉型計畫。
陳偉志同時積極招商引資，包含成立投資障礙排除單一窗口，協助新設廠商155家投資金額73億元，增加就業人口3200人；活化縣府公有非公用地，期間將創造54億元縣府財政收入，打造新竹縣「AI智慧園區」，未來增加產值1000億元、就業人口近5000人及打造新鳳山工業園區開發，創造3000個就業機會產值200億元等多項績優事蹟。