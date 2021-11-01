甜食控手刀集合！不藏私5種必吃巧克力名單曝光

巧克力控久等了！隨著時節邁入秋冬，超商、通路業者都紛紛推出各類甜點、鍋物商品，統一超商今年打造了巧克力大賞，囊括了50多種節令限定巧克力，要來擄獲「螞蟻群」的芳心。為了增加話題性，今年7-11特別推薦多款「網美打卡」巧克力，其中，熱度最高莫過於首賣「黑金版大金沙」，精美包裝成為送禮好選擇，更是不少金沙鐵粉必嚐的好味道。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-01 16:10:06｜2021-11-01 16:24:09
另外，還有「OREO巧克力蛋」，經典的藍白銀配色，造型可愛又保有經典風味，也是螞蟻們手刀搶購的選項之一。
除了甜甜款之外，7-11也首賣「GODIVA」醇享系列90%黑巧克力，透過不同可可比例的美食級巧克力，讓巧克力饕客愛不釋手。
另外，年終大人派對必備的酒心巧克力，今年也強勢回歸，其中網路討論熱度最高的就是OL最愛的「The CHOYA梅酒酒瓶造型黑巧克力」，爆漿酒心帶來意想不到的驚奇風味，不甜膩的黑巧克力遇上梅酒香，直接被圈粉。
除了酒心巧克力，這次也特別推創意食感巧克力，7-ELEVEN首次引進以甜點專賣店概念研發的比利時品牌「Desobry可可慕斯脆心黑巧克力」，巧克力中蘊含慕斯、脆餅等多層次口感，也是必買清單之一！
另外，飲品部分也特別推出又甜又香醇的「阿華田脆酷摩卡咖啡」，希望將香醇拿鐵咖啡濃厚風味，結合麥芽香氣的阿華田可可，為初冬飲品市場注入一股暖意。