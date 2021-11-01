日本眾院大選修憲派獲334席　逾2／3門檻

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讀賣新聞報導，為修憲鋪路的國民投票法修正案已在國會上個會期完成修法，但從具體的修憲項目來看，贊成修憲的各政黨間仍有所隔閡。
日本朝日新聞報導，這次選戰中對修憲的討論不多，自從強力主張修憲的前首相安倍晉三下台後，修憲派的凝聚力已不如既往。
現任首相岸田文雄今年9月競選自民黨總裁（黨主席）時，曾說希望在3年總裁任內完成修憲，但10月14日解散眾議院時對修憲態度轉趨保守，表示不能只靠修憲選舉；選戰開打後，岸田助選時也很少觸及修憲議題。
自民黨有修憲4大主張，其中外界最為關注的是將自衛隊入憲，也就是在明文規定日本放棄戰爭、軍隊與交戰權的憲法第9條中，加入關於自衛隊與自衛權的文字。
這次選戰中，自民黨的8大政見之一就包括修憲，希望能盡早完成修憲4大主張。
但與自民黨聯合執政的公明黨在政見中對自民黨的修憲主張頗為冷淡，認為有必要時在憲法中加入新規定，進行「加憲」即可，對自民黨力主的自衛隊入憲主張也態度慎重，因為多數民眾都不認為自衛隊違憲。
對修憲較為積極的日本維新會則主張，要讓國民有均等接受教育的機會，不受經濟因素影響，這點與自民黨的4大修憲主張相近；另希望能強化地方政府自治權。
另一方面，最大在野黨立憲民主黨，以及共產黨、社民黨、令和新選組等4個在野黨，都是反對修憲的立場；國民民主黨不反對修憲，但主要主張是限制首相的解散國會權、明文規定召集國會臨時會的期限等。
日本現行憲法從二戰後的1947年起實施，74年來從未修憲，是現存憲法中最久沒修過的憲法。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101101