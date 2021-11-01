巷仔內／活路外交推手　外交部前部長歐鴻鍊辭世

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歐鴻鍊於2008年5月至2009年8月擔任外交部長，是「拉美通」，也是首位西語系出身的外交部長。馬英九執政期間一改陳水扁政府的「烽火外交」，而是採取不與中國直接對抗的「外交休兵」與「活路外交」，兩岸關係穩定，在馬政府任內僅有甘比亞一個邦交國與中華民國斷交。
2009年8月8日莫拉克風災時，傳出我國婉拒美國援助災區的電報消息，引發華府不悅，當時歐鴻鍊人在友邦訪問，代理職務的次長夏立言於8月17日提出辭呈，剛返國的歐鴻鍊也堅持由他本人下台負責，結束短短1年4個月不到的外交部長任期。
歐鴻鍊卸任外交部長職務後，曾擔任對外關係協會會長、中美經濟合作策進會理事長，持續推動對外交流。歐鴻鍊並在學術期刊發表文章闡述「活路外交」與「外交休兵」之重要性，認為蔡英文總統執政時遇上的各種「外交困境」，主因是忽視兩岸關係和平穩定的重要性。2017年1月歐鴻鍊獲聘國民黨智庫國家政策研究基金會「國家安全組」客座研究員，對國際時事與民進黨政府外交政策經常提出分析與建言。
2019年歐鴻鍊上廣播節目，指謝長廷「逼死駐大阪辦事處處長蘇啟誠」，引發網友留言批謝，謝提訴訟求償80萬元；一審地方法院認為歐鴻鍊未盡查證義務，判賠30萬元，雙方上訴，台灣高等法院認定歐鴻鍊是因蘇啟誠遺孀范姜真媺告知才有此發言，有合理憑據確信，日前改判謝長廷敗訴確定。
前立委、國家政策研究基金會「國家安全組」召集人林郁方表示，2009年歐鴻鍊請辭時，他曾為此進總統府、為歐請命，但是當時馬英九總統無奈地表示歐鴻鍊堅決求去。今年8月17日，國安組召開「美軍撤離阿富汗」記者會，歐鴻鍊遠從林口駕車前來參加，當時看到歐的臉色暗沉，他心裡頓感不安。
前外交部長程建人表示，他在外交部負責對美事務，歐鴻鍊負責拉美事務，歐鴻鍊是一個可敬可愛的老同事，做事非常認真。國民黨立委江啟臣表示，歐鴻鍊是很正直的外交官、為人正派，肯負責，馬政府當時負責開啟「活路外交」與「外交休兵」，為外交打下方向與基礎，讓兩岸關係和緩。
前外交官、時代力量國際事務部主任劉仕傑表示，2008年歐擔任外交部長時，他剛進外交部擔任科員，算是他外交生涯的第一任部長，歐鴻鍊是基層做起的外交部長，過去政府外交事務都是找駐美體系擔任外交部長，馬英九找歐鴻鍊擔任外交部長，應該是要強化拉美國家關係，因為我國邦交國主要為中南美洲的西語系國家，他對於前長官歐鴻鍊的過世深感不捨。