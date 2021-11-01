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LINE Pay明天大改版不支援中國發行手機？　官方回應了

▲LINE Pay明（2）日進行大改版，主要針對主介面進行優化。（圖／LINE Pay提供）
▲LINE Pay明（2）日進行大改版，主要針對主介面進行優化。（圖／LINE Pay提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-01 13:25:21

LINE Pay明（2）日將進行大改版，主要針對主介面進行優化，並導入 LINE Pay 與 LINE Pay Money「分別驗證」機制，讓支付體驗更順暢。不過，消費者更關注的是，LINE Pay也發布新的公告建議，若消費者的Android手機出廠時未搭載Google服務，例如「中國發行的智慧型手機」，則無法提供技術支援。對此，LINE Pay回應，該項建議使用環境是一直都存在的建議，而非新的規定。

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LINE Pay指出，這次LINE Pay於LINE 11.19 版本將推出全新改版，積極回應用戶需求，以更簡潔直覺的介面，提升付款流暢度；同時，為了改善今年以來因一卡通公司系統異常而導致用戶無法登入使用 LINE Pay 的狀況，新版本也正式上線「分別驗證」機制，為用戶帶來更穩固的支付體驗；此次更新將於明起由安卓系統先行，iOS系統預計隨後推出。

同時，LINE Pay也公布稱，LINE Pay僅限於iOS及Android智慧型手機使用，且LINE應用程式及LINE Pay應用程式必須透過App Store及Play商店下載安裝；其中，iOS建議使用環境為iOS 12.0以上版本，並將Safari瀏覽器設定為預設瀏覽器，另請開啟LINE應用程式。

另外在安卓部分，LINE Pay建議，Android OS 7.0以上版本，並請確認Android System WebView、Chrome瀏覽器等程式都已更新到最新版本，另請將Chrome瀏覽器設定為預設瀏覽器；同時，請消費者於使用前一併確認LINE的建議使用環境，即使符合LINE Pay的建議使用環境，但若不符合LINE的建議使用環境，仍可能會發生無法正常操作LINE Pay的情形。

LINE Pay也提醒，在下列環境無法使用LINE Pay，也無法提供技術支援，包含iOS及Android版本或手機韌體非原廠提供，例如手機曾Root、刷機或越獄； 曾開啟開發人員模式；手機內有下載非官方釋出的應用程式，例如APK檔； Android手機出廠時未搭載Google服務，其Play商店為額外的方式安裝，例如中國發行的智慧型手機；透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，例如小米、華為、OPPO、VIVO應用程式商店；手機使用模擬器；使用複製應用程式功能，例如同一台手機安裝兩個LINE應用程式；安裝手機遊戲的外掛應用程式；安裝可規避Root檢測的應用程式，例如Magisk等。

對此，LINE Pay官方回應，該項LINE Pay的建議使用環境是一直都存在的建議，而非新的規定。當Android手機出廠時未搭載Google服務，或該手機為透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，則無法使用LINE Pay，並非特定廠牌手機無法使用LINE Pay，本身有內建Google服務且透過Play商店下載程式 ，是可以正常使用LINE Pay。

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