LINE Pay明天大改版不支援中國發行手機？　官方回應了

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同時，LINE Pay也公布稱，LINE Pay僅限於iOS及Android智慧型手機使用，且LINE應用程式及LINE Pay應用程式必須透過App Store及Play商店下載安裝；其中，iOS建議使用環境為iOS 12.0以上版本，並將Safari瀏覽器設定為預設瀏覽器，另請開啟LINE應用程式。
另外在安卓部分，LINE Pay建議，Android OS 7.0以上版本，並請確認Android System WebView、Chrome瀏覽器等程式都已更新到最新版本，另請將Chrome瀏覽器設定為預設瀏覽器；同時，請消費者於使用前一併確認LINE的建議使用環境，即使符合LINE Pay的建議使用環境，但若不符合LINE的建議使用環境，仍可能會發生無法正常操作LINE Pay的情形。
LINE Pay也提醒，在下列環境無法使用LINE Pay，也無法提供技術支援，包含iOS及Android版本或手機韌體非原廠提供，例如手機曾Root、刷機或越獄； 曾開啟開發人員模式；手機內有下載非官方釋出的應用程式，例如APK檔； Android手機出廠時未搭載Google服務，其Play商店為額外的方式安裝，例如中國發行的智慧型手機；透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，例如小米、華為、OPPO、VIVO應用程式商店；手機使用模擬器；使用複製應用程式功能，例如同一台手機安裝兩個LINE應用程式；安裝手機遊戲的外掛應用程式；安裝可規避Root檢測的應用程式，例如Magisk等。
對此，LINE Pay官方回應，該項LINE Pay的建議使用環境是一直都存在的建議，而非新的規定。當Android手機出廠時未搭載Google服務，或該手機為透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，則無法使用LINE Pay，並非特定廠牌手機無法使用LINE Pay，本身有內建Google服務且透過Play商店下載程式 ，是可以正常使用LINE Pay。