「鞋全家福」為何能屹立不搖？全場喊2優勢：買過回不去
除了身上的服飾以外，每天穿出門的鞋子也是重要的生活用品，而現今鞋店以及運動品牌的門市眾多，在市場競爭的狀況下，不少主流運動店也因生意不佳逐漸被淘汰。不過，近日就有網友討論「鞋全家福為何可以屹立不搖？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 13:11:02｜2021-11-01 13:11:50
原PO在PTT貼文指出「最近發現自己沒有鞋子穿了，能外出的幾乎都已經壞光了，最後我決定去鞋全家福買，但不知道為什麼，突然覺得自己怎麼會到這裡來買，心裡突然一陣鼻酸，有人還會在鞋全家福買鞋嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「平價鞋店，還算好用啦」、「上次才去那邊買愛迪達的拖鞋」、「那裡看鞋輕鬆，不會被緊迫盯人，蠻喜歡的」、「不挑特別球星代言的籃球鞋，一應具全」、「沒去買過，改天去看看」、「很多人去那邊買工作鞋吧，很平價」。
另外，也有不少人點破優勢「大小廠的鞋子通通都有，還比很多通路平價，有一定客群」、「很多名牌價格又便宜有什麼不好」、「這家什麼鞋都有，很不錯啊」、「有皮鞋、涼鞋、拖鞋、布鞋，通通都有很方便」、「我是買鞋中毒者，他們的真皮真的物超所值」、「工作需要的人，皮鞋涼鞋買過回不去，價格平價，一雙穿很久」。（編輯：張嘉哲）