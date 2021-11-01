NBA／柯爾肯定小手套防守功力 柯瑞認同勇士簽回他
名人堂球星「手套」Gary Payton的兒子「小手套」Gary Payton II本季迎來在金州效力的第2年，儘管上場時間不多，但開季6場都有出賽紀錄，勇士主帥Steve Kerr肯定他在防守端的貢獻，「他是很好的戰力。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-01 13:34:43
28歲的Payton過去為公鹿、湖人、巫師打過球，上季披上勇士戰袍出戰10場比賽，場均上場4分鐘，貢獻2.5籃板1.1助攻，今夏勇士為了控制開支，先在10月16日將他裁掉，20日重新簽回，他在季前的好表現讓人留下深刻印象。
勇士開季取得5勝1負佳績，Payton這6戰都有出賽，場均上場6.2分鐘，可得2.7分0.7籃板，Kerr接受《NBC Sports》訪問時表示，「他是很好的武器，尤其在防守端，不過他今年在三分球上也有所成長。」
Payton是防守型後衛，能填補勇士所欠缺的角色，「他努力在進攻上有所貢獻，防守上也充滿活力，他每晚都會準備好。他是個可以打20分鐘，也能零星分擔上場時間的球員，他有著相同的活力，他是個好隊友。」
勇士一哥Stephen Curry認為勇士重新簽回Payton是正確的決定，「在防守端，他帶給我們優勢，若他想投籃也要好好把握，我們希望他保持好狀態和競爭力，並在關鍵時刻發揮出來，證明他也可以做到。」