懸掛32樓安全繩被剪斷！油漆工「半空搖晃」 驚悚畫面曝
泰國巴革縣（Pak Kret）社區高樓日前傳出一起驚險事故，當時2名油漆工人正從32樓高處向下垂降，沒想到身上的安全繩竟被突然打開窗戶、住在21樓的一名女住戶剪斷，2名油漆工搖搖晃晃的急著向大樓住戶呼救，所幸當時住在26樓的民眾聽見呼叫，及時開窗讓兩人踏進陽台，這才沒有釀成悲劇。而該名剪斷安全繩的女子也被警方逮捕，更依殺人未遂、破壞財產罪遭起訴。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-01 13:41:18｜2021-11-01 13:44:46
綜合外媒報導，這2名油漆工人當天從32樓高處向下垂降，頂樓還有另一名同事確保垂降的安全繩無虞，只是才剛到30樓左右，兩人就感覺身上的安全繩有所晃動、行動困難，其中一名28歲的緬甸籍宋姓工人表示，當他低頭一看才發現，自己和同事身上緊綁的安全繩，居然被住在21樓的女住戶用剪刀切斷，嚇得連忙向附近住戶求救。
幸好，當時26樓的住戶薩西恩（Praphaiwan Setsing）和老公很快就聽到窗外傳來呼救聲，連忙打開窗戶，協助2人踩在陽台上並趕緊將他們拉進屋內，結束這場空中驚魂。薩西恩受訪時憤憤不平的表示這起「意外」根本不應該發生，而當地警方接收到他們和大樓管理員的報案後也立刻循線逮捕了這名34歲的女住戶。
當地警方表示，目前已將涉嫌惡意剪斷安全繩的女子依殺人未遂、破壞財產等罪名拘捕起訴，若罪名成立最高恐面臨20年刑期。至於該名女子的犯案動機為何，警方雖未透露，但當地媒體報導稱她是因為沒有收到管委會通知，不滿有油漆工突然出現在自家窗外牆面施工所致，女子起先否認犯案，直到調閱監視器畫面和將切斷的繩索送往指紋和DNA分析，她才改口坦承。不僅如此，當地警察還發現，每個月都會都會接到這棟大樓某位住戶報案，到場調查卻找不到報案人，一比對對話號碼才發現竟然也是同一名女住戶所為，就連油漆工報案後，警方上樓搜查女子還拍下警察容貌揚言提告。