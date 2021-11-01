債務危機延燒！中國逾6成房企踩紅線　恐引爆下波違約潮

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為了避免房市泡沫化，中國當局在去年8月定出了房企融資規則的「三道紅線」，包括房地產商剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%及現金短債比小於1，房企必須在3年內全面完成符合「三道紅線」調整。中國當局還在同年底加碼，限制房產業者的負債規模，以及借貸上限。
中國當局大動作執行「去槓桿」行動，借貸規則也日漸嚴苛，讓靠著「借款槓桿」的中國房地產商瞬間面臨金流短缺的困境。根據統計，包括恆大、花樣年，以及新力集團在內，光是今年就有超過300家不動產業者傳出經營不善，更連帶影響到鋼鐵和建材機械產業。負債超過3000億美元的中國恆大集團爆發流動性危機後，更引發了全球股市動盪。
隨著恆大集團債務危機擴大，也讓中國房地產市場前景不樂觀。通常9月和10月是當地房屋購買旺季，但CRIC最新報告顯示，10月該國前100大開發商的新屋銷售同比滑落32%，且直到年底銷售都仍可能下降，而成交量的下跌，恐加劇中國房企的現金短缺。
根據CRIC數據，負債累累恆大集團以及中國鐵道建築集團都踩到「三道紅線」中的2道。累計今年以來共有恆大集團、當代置業等9家房地產開發商爆發債務違約。投資公司Loomis Sayles分析師莊波表示，預期中國會有更多開發商違約。
野村控股分析師預估，中國開發商在景氣大好的時候共舉債超過5兆美元，這個債務規模較2016年底幾乎增加1倍，也比全球第三大經濟體日本去年的整體經濟產值（GDP）還要高，全球市場正在為中國可能出現的一波違約潮做準備。