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債務危機延燒！中國逾6成房企踩紅線　恐引爆下波違約潮

▲中國逾6成大型房企踩到房企融資規則的「三道紅線」，中國恆大集團就踩到2條。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國逾6成大型房企踩到房企融資規則的「三道紅線」，中國恆大集團就踩到2條。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-01 14:01:41

中國恆大集團等大型房企陸續爆發債務違約，不僅衝擊中國房地產業界，全球股市也跟著產生動盪。根據《彭博》報導，截至10月29日，中國營收前30的大房地產商中，有3分之2已經踩到房企融資規則的「三道紅線」，恐引發更多房地產商債務違約的疑慮。

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彭博數據顯示，截至10月29日，中國房產信息集團（CRIC）排名的營收前30大房地產企業中，有3分之2已經踩到房企融資規則的「三道紅線」中的至少一條紅線。

為了避免房市泡沫化，中國當局在去年8月定出了房企融資規則的「三道紅線」，包括房地產商剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%及現金短債比小於1，房企必須在3年內全面完成符合「三道紅線」調整。中國當局還在同年底加碼，限制房產業者的負債規模，以及借貸上限。

中國當局大動作執行「去槓桿」行動，借貸規則也日漸嚴苛，讓靠著「借款槓桿」的中國房地產商瞬間面臨金流短缺的困境。根據統計，包括恆大、花樣年，以及新力集團在內，光是今年就有超過300家不動產業者傳出經營不善，更連帶影響到鋼鐵和建材機械產業。負債超過3000億美元的中國恆大集團爆發流動性危機後，更引發了全球股市動盪。

隨著恆大集團債務危機擴大，也讓中國房地產市場前景不樂觀。通常9月和10月是當地房屋購買旺季，但CRIC最新報告顯示，10月該國前100大開發商的新屋銷售同比滑落32%，且直到年底銷售都仍可能下降，而成交量的下跌，恐加劇中國房企的現金短缺。

根據CRIC數據，負債累累恆大集團以及中國鐵道建築集團都踩到「三道紅線」中的2道。累計今年以來共有恆大集團、當代置業等9家房地產開發商爆發債務違約。投資公司Loomis Sayles分析師莊波表示，預期中國會有更多開發商違約。

野村控股分析師預估，中國開發商在景氣大好的時候共舉債超過5兆美元，這個債務規模較2016年底幾乎增加1倍，也比全球第三大經濟體日本去年的整體經濟產值（GDP）還要高，全球市場正在為中國可能出現的一波違約潮做準備。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國開發商共舉債超過5兆美元，日本去年的GDP還要高（圖／美聯社／達志影像）

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