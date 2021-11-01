批陳其邁「城中城」棄車保帥　國民黨團要求下台負責

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國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，國民黨團為了高雄城中城大火發生後所延伸相關問題，至少召開過3次記者會，回顧10年前台中一場大火造成9條人命損失，當時擔任立委的陳其邁曾說，「還要死多少人，胡志強才會下台？」10年後反問陳其邁：「到底還要死多少人，你才要下台？」
黨團書記長陳玉珍表示，凡是國內發生公安事故，就要負起「法律責任」、「行政責任」和「政治責任」，法律責任由司法單位調查處理，高雄市工務、消防兩局長下台，市府負起行政責任，至於政治責任，陳其邁過去曾明確詮釋過，有曾說過「該面對的責任，也不會逃避」，現在是面對負責的時候了。
高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，高雄市議會國民黨團呼籲陳其邁不要再逃避責任、「黑龍轉桌」，而其「寬以律己、嚴以待人」的心態深深地烙印在高雄市民心中。
童接著指出，大火發生當天，陳其邁在媒體面前信誓旦旦地說：「會負起所有責任，絕不迴避。」但事實上，卻是積極在逃避，包括在公布事故調查報告當天，跑地方行程，不敢面對事故調查，更不敢親自向高雄市民說明。
陳美雅指出，城中城公祭當天，蔡英文總統快閃2分鐘，一場高雄國慶煙火，卻是坐好坐滿，在民進黨政治人物心中，要收割成果就出現，出事就只有冷血、毫無同理心，心中還有人民嗎？陳美雅進一步指出，高雄市政府所提出的64頁調查報告，從頭到尾完全沒有提到陳其邁的責任。
高雄市議會國民黨團書記長黃紹庭表示，城中城事故調查小組副召集人是副市長林欽榮，負責全市公安、工務、消防業務督導，「本身就應該被調查的對象，竟然主導事故調查過程？」大火發生當天第一時間，就該請辭下台負責，陳其邁居然讓林欽榮擔任事故調查副召集人，根本就是球員兼裁判的事故調查報告。