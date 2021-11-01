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台中國際會展中心魔毯屋頂 盧秀燕親栓屋頂桁架螺帽

▲市長盧秀燕視察台中國際會展中心展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，親手安裝屋頂桁架螺栓(圖／建設局提供2021.11.1)
▲市長盧秀燕視察台中國際會展中心展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，親手安裝屋頂桁架螺栓(圖／建設局提供2021.11.1)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-01 14:25:17

台中國際會展中心是全台屋頂曲面最複雜、使用最多空間桁架的會展中心，屋頂為簡潔的曲面天際線，猶如一張輕巧的魔毯，目前工程推進中。市長盧秀燕今(1)日前往工區視察展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，親手安裝屋頂桁架螺栓，肯定施工品質並慰勞工程團隊辛勞，期盼工程人員平安、興建順利。

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盧秀燕表示，台中要成為國際大城市，就要有大型會展場館，而台中國際會展中心是市民等了20年的領航重大建設，前年開工，預計後年完成主體工程，接著進行內裝，預計114年開幕營運。台中國際會展中心對於台中產品銷售、展覽、接單及經濟發展非常重要，是中部第一個大型國際會展中心，期盼工程順利進行。

建設局長陳大田表示，台中國際會展中心位於中央公園北側，預算約76億元，目前工程進度約32%，建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，設計以一棵大樹在公園草坪上，搖曳著枝幹，並以「TREE GATE」大樹之門姿態作為入口意象，顯示會展中心之於中央公園的重要性。

陳大田進一步說，工程為呈現出優雅的曲面屋頂，施工團隊從規劃階段即擬定桁架構件分割、製造、運輸、組裝、吊裝工序等相關計畫，以軟體模擬吊裝行為與數據後再回饋至施工圖說，進行預拱調整，廠製後每一桁架構件須將檢驗尺寸回饋工地安裝團隊，供後續吊裝精密量測與調整，方能完成極具特色的大曲面造型屋頂桁架。

建設局表示，會展中心完工後將可提供2,360個展覽攤位及2,200席的大型國際會議廳，透過會展中心舉辦國際性展覽及會議論壇，將可帶動中部軟體、科學及工業三大園區的發展，吸引國內外企業進駐。

▲台中國際會展中心空拍(圖／建設局提供2021.11.1)
▲台中國際會展中心空拍(圖／建設局提供2021.11.1)

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