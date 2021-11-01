台中國際會展中心魔毯屋頂 盧秀燕親栓屋頂桁架螺帽

台中國際會展中心是全台屋頂曲面最複雜、使用最多空間桁架的會展中心，屋頂為簡潔的曲面天際線，猶如一張輕巧的魔毯，目前工程推進中。市長盧秀燕今(1)日前往工區視察展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，親手安裝屋頂桁架螺栓，肯定施工品質並慰勞工程團隊辛勞，期盼工程人員平安、興建順利。

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盧秀燕表示，台中要成為國際大城市，就要有大型會展場館，而台中國際會展中心是市民等了20年的領航重大建設，前年開工，預計後年完成主體工程，接著進行內裝，預計114年開幕營運。台中國際會展中心對於台中產品銷售、展覽、接單及經濟發展非常重要，是中部第一個大型國際會展中心，期盼工程順利進行。

建設局長陳大田表示，台中國際會展中心位於中央公園北側，預算約76億元，目前工程進度約32%，建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，設計以一棵大樹在公園草坪上，搖曳著枝幹，並以「TREE GATE」大樹之門姿態作為入口意象，顯示會展中心之於中央公園的重要性。

陳大田進一步說，工程為呈現出優雅的曲面屋頂，施工團隊從規劃階段即擬定桁架構件分割、製造、運輸、組裝、吊裝工序等相關計畫，以軟體模擬吊裝行為與數據後再回饋至施工圖說，進行預拱調整，廠製後每一桁架構件須將檢驗尺寸回饋工地安裝團隊，供後續吊裝精密量測與調整，方能完成極具特色的大曲面造型屋頂桁架。

建設局表示，會展中心完工後將可提供2,360個展覽攤位及2,200席的大型國際會議廳，透過會展中心舉辦國際性展覽及會議論壇，將可帶動中部軟體、科學及工業三大園區的發展，吸引國內外企業進駐。