消費災難　民進黨斥國民黨雙標不知反省

高雄市「城中城」社區釀46死災難，國民黨立院黨團和高雄市議會國民黨團今（1）日一同召開記者會，批評市長陳其邁逃避政治責任、棄車保帥，對此高雄市議會民進黨團表示國民黨持續消費災難搞鬥爭令人遺憾，當年朱立倫任新北市長在八仙塵爆1年後才道歉，對於核四案也不支持，如今當上主席態度迥異、作法雙標。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-01 14:24:03
高雄市議會民進黨團總召鄭光峰說，高雄市政府快速善後也盡最大的誠意及效率，調查究責、懲處全面展開，批評國民黨無心協助受災戶弭平傷口、恢復平靜生活，一再於傷口撒鹽，極盡能事消費悲劇、伺機政治操作，謀圖政治利益，沒有同理心更沒有反省。
鄭光峰指出，朱立倫2015年擔任新北市長發生八仙塵爆，造成嚴重死傷，身為父母官冷漠以對，即使傷者控告朱立倫瀆職，他聲稱「責任會追究到底」、監察院調查也認定新北市府有行政管理疏失，但始終沒有任何官員下台負責，朱甚至還在案情偵結3天後請假去選總統，於意外時隔1年多後才道歉 ，不知道國民黨是忘記了，還是害怕想起來？
黨團副總召邱俊憲強調，城中城調查報告事件主要是人為因素、未依法維護防火避難設施及欠缺合法健全管理組織等多種原因所致 ; 高市府承擔責任，第一時間致歉及善後，也已有2名優秀首長請辭負責，相較於朱立倫對八仙塵爆事件的處理方式，誰才是勇於承擔任事的政治人物已經清楚。