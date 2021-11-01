中市長者老花眼鏡 議員要求補助「顧目睭」

全國現有 10 縣市補助老人老花眼鏡，民進黨台中市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達今 (1) 日質詢指出，不少長者都在商店買現成的老花眼鏡，反而摧殘眼睛健康，要求市府幫老人「顧目睭」，由驗光師專業配到好，補助每副 700 元，守護老人視力健康，延緩失能。

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張玉嬿說，台中市剛升格時老人人口數 23 萬 5 千，占總人口 8.83 ％，今年則成長至 40 萬人、 14.21 ％，正式由「高齡化社會」邁入「高齡社會」，每 7 人中就有 1 人是長者，營造友善老年環境是市府刻不容緩，應該著眼改善的課題。

她又說，許多長輩發現視力模糊，往往在商店買現成的百元老花眼鏡，眼科醫師一致認為，八成老人家眼疾加遽，都是買錯眼鏡害的。因此，目前有 10 縣市辦理老人老花眼鏡補助，專業驗光幫長者配到好，補助從 300 至 700 元不等，守護老人視力健康。

張玉嬿強調，前台中縣在 2008 年 10 月全台首次試辦老花眼鏡補助計畫，惜因財源不繼而停止，因應高齡社會到來，台中直轄市應接手辦理，補助老人每副老花眼鏡補助 700 元，而且依其他縣市辦理經驗，驗光配鏡時也發現長者可能有眼疾，及早至眼科篩檢就醫，避免疾病嚴重化。

議員表示，老花眼鏡補助的好處非常多，現代老人幾乎離不開 3C 產品，為鼓勵大家注重視力保健觀念、延緩失能，增進生活品質，市府不該以預算金額龐大為由拒絕補助，應該排除萬難，照顧長者視力健康。

社會局說，若台中市補助長輩老花眼鏡費用，以

40

萬人、每人

500

元至

700

元額度估算，整體預算高達

2

億至

2

億

8000