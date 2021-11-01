中市長者老花眼鏡 議員要求補助「顧目睭」

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張玉嬿說，台中市剛升格時老人人口數23萬5千，占總人口8.83％，今年則成長至40萬人、14.21％，正式由「高齡化社會」邁入「高齡社會」，每7人中就有1人是長者，營造友善老年環境是市府刻不容緩，應該著眼改善的課題。
她又說，許多長輩發現視力模糊，往往在商店買現成的百元老花眼鏡，眼科醫師一致認為，八成老人家眼疾加遽，都是買錯眼鏡害的。因此，目前有10縣市辦理老人老花眼鏡補助，專業驗光幫長者配到好，補助從300至700元不等，守護老人視力健康。
張玉嬿強調，前台中縣在2008年10月全台首次試辦老花眼鏡補助計畫，惜因財源不繼而停止，因應高齡社會到來，台中直轄市應接手辦理，補助老人每副老花眼鏡補助700元，而且依其他縣市辦理經驗，驗光配鏡時也發現長者可能有眼疾，及早至眼科篩檢就醫，避免疾病嚴重化。
議員表示，老花眼鏡補助的好處非常多，現代老人幾乎離不開3C產品，為鼓勵大家注重視力保健觀念、延緩失能，增進生活品質，市府不該以預算金額龐大為由拒絕補助，應該排除萬難，照顧長者視力健康。
社會局說，若台中市補助長輩老花眼鏡費用，以40萬人、每人500元至700元額度估算，整體預算高達2億至2億8000萬元。由於衛生醫療保健相關配套措施涉及衛生局權責，社會局將與衛生局進一步研議討論可行性。