《安雅與魔女》聯手最強陣容　3大主持天王天后獻聲

吉卜力工作室在台睽違6年推出全新動畫電影《安雅與魔女》由動畫大師宮﨑駿親自企劃，導演宮崎吾朗率領跨國製作團隊，耗費4年傾力打造而成，在台灣擁有大批粉絲的吉卜力工作室日前率先曝光首位中文配音明星，邀請到歌手安那聲演主角安雅，今日更公布前所未見的中文配音明星陣容，片中最重要的神秘巫師魔女雙人組由綜藝一哥庹宗康、「國師」星座專家唐綺陽聲演，王牌主持人黃子佼則變身超萌黑貓，天王天后搶著表白自己是吉卜力鐵粉，最愛影史經典動畫《紅豬》、《神隱少女》，加上三位過去都有擔任專業配音員的背景，紛紛表示這次參與吉卜力工作室新片配音，可說是在個人演藝生涯立下里程碑。
娛樂中心/綜合報導
2021-11-02 01:00:00
有趣的是，私下交情不錯的唐綺陽與黃子佼被問到最想要跟哪位角色同住一個屋簷下時，本身有隻愛貓的唐綺陽笑說，要把握可以使喚主持天王黃子佼的難得機會：「黑貓湯瑪士就是個寵物來著，第二個選安雅，可愛的小女孩，機靈的不得了，又好使喚！」黃子佼表示跟魔女貝拉雅加共處一室「比較有挑戰性」，兩人不約而同選了對方，驚喜直呼配對成功。《安雅與魔女》開出黃金配音陣容，絕對是今年親子觀眾必看的闔家觀影首選，電影將於11月12日躍上大銀幕。
《安雅與魔女》描述一位從小在孤兒院長大的女孩安雅，被穿著浮誇的女人貝拉雅加，和名為曼德雷克的高個男人收養，回家後發現他們兩人竟然是有神奇法力的巫師與魔女，個性鬼靈精怪的安雅為了學會魔法，決定偷偷聯手會說話的使魔黑貓湯瑪士操控大家，在安雅努力的過程中發生了許多趣事，魔女貝拉雅加，不斷使喚安雅，總是行蹤成謎的曼德雷克，身邊飛著專屬僕人「小惡魔」，原本對彼此沒有感情的他們，也漸漸將彼此視做真正的家人。星座專家唐綺陽以精準的占星能力陪伴大家，被封為「國師」，專業程度有如片中無所不能的魔女，這次配音的角色貝拉雅加剛好就開設了一間魔法商店，提供顧客「高級魔法訂製服務」，每天訂單接到手軟，不停使喚著小黑貓湯瑪士與助手安雅，和現實生活中的唐綺陽同樣事業運超旺，唐綺陽透露：「如果可以的話，的確很想成為真正的魔女，我覺得貝拉雅加的個性其實是面惡心善，但是心善的那一面要花多一點時間去了解。」不過並不認為角色個性和自己有相似之處，驕傲表示：「我就是一個面善心善的人啊！」讓追隨國師多年的千萬粉絲都點頭認同。（編輯：薛羽彤）