宋仲基恢單爭影帝！「少女時代」潤娥尬影后搶第一女主角

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「少女時代」潤娥影視歌三棲，她2017年踏上影壇，跟玄彬合作《機密同盟》，演技更上層樓，獲得當年《青龍電影獎》最佳女新人提名。2019年跟《機智醫生生活》曹政奭主演電影《極限逃生》，該作不僅累積超過900萬觀影人次，潤娥也獲得「最佳女主角」提名；這次她憑《奇蹟：給總統的一封信》二度入圍影后，將與《我死去的那天》金惠秀角逐第一女主角寶座。第42屆《青龍電影獎》將於11月26日舉行。
第42屆《青龍電影獎》重要入圍名單：
最佳電影：
《我死去的那天》
《逃出摩加迪休》
《勝利號》
《綁架影帝黃晸珉》
《茲山魚譜》
最佳導演：
柳承完／《逃出摩加迪休》
朴勳政／《暗夜天堂》
李承元／《三姐妹》
李濬益／《茲山魚譜》
趙成熙／《勝利號》
最佳男主角：
金倫奭／《逃出摩加迪休》
趙寅成／《逃出摩加迪休》
卞約漢／《茲山魚譜》
薛耿求／《茲山魚譜》
宋仲基／《勝利號》
最佳女主角：
金惠秀／《我死去的那天》
文素利／《三姐妹》
林潤娥／《奇蹟：給總統的一封信》
全汝彬／《暗夜天堂》
全鐘瑞／《聲命線索》
最佳男配角：
具教煥／《逃出摩加迪休》
李光洙／《天坑》
李聖旻／《奇蹟：給總統的一封信》
陳善奎／《勝利號》
許峻豪／《逃出摩加迪休》
最佳女配角：
金善映／《三姐妹》
張允柱／《三姐妹》
李秀敬／《奇蹟：給總統的一封信》
李伊／《聲命線索》
李姃垠／《我死去的那天》
最佳劇本：
《奇蹟：給總統的一封信》
《我死去的那天》
《逃出摩加迪休》
《三姐妹》
《茲山魚譜》