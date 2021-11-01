COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

宋仲基恢單爭影帝！「少女時代」潤娥尬影后搶第一女主角

▲宋仲基（左）跟潤娥將角逐本屆《青龍電影獎》影帝影后。（圖／Netflix、潤娥IG）
▲宋仲基（左）跟潤娥將角逐本屆《青龍電影獎》影帝影后。（圖／Netflix、潤娥IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-01 15:05:18

南韓一年一度電影盛典《青龍電影獎》今（1日）公布入圍名單，宋仲基失婚後復出大作《勝利號》一舉獲得8項提名，包含「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」等，這也是宋仲基睽違11年，再踏上青龍獎頒獎典禮。本屆「最佳女主角」入圍來勢洶洶，「少女時代」潤娥將與「影后常勝軍」金惠秀爭奪最佳女主角。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《勝利號》金泰梨、柳海真、陳善奎、宋仲基。（圖／Netflix）
▲《勝利號》入圍本屆青龍獎8項，宋仲基（右）首戰影帝寶座。（圖／Netflix）
▲▼《奇蹟：給總統的一封信》是朴正民（上下圖左）與潤娥首次合作的電影。（圖／車庫娛樂）
▲潤娥（右）憑《奇蹟：給總統的一封信》角逐影后。（圖／車庫娛樂）
宋仲基2017年與宋慧喬離婚後，拋開情傷寄情工作，投入4部作品拍攝，包含已播出、上映的韓劇《黑道律師文森佐》、電影《勝利號》，而《財閥家的小兒子》與《波哥大》將於2022年推出。宋仲基離婚後復出大作《勝利號》今年入圍「最佳作品」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「攝影燈光」、「剪輯獎」、「美術獎」、「技術獎」等8項，這也是宋仲基繼2010年入圍「最佳新人」後，睽違11年再踏上《青龍電影獎》，這回他首戰影帝寶座，屆時是否拿獎讓人期待。

「少女時代」潤娥影視歌三棲，她2017年踏上影壇，跟玄彬合作《機密同盟》，演技更上層樓，獲得當年《青龍電影獎》最佳女新人提名。2019年跟《機智醫生生活》曹政奭主演電影《極限逃生》，該作不僅累積超過900萬觀影人次，潤娥也獲得「最佳女主角」提名；這次她憑《奇蹟：給總統的一封信》二度入圍影后，將與《我死去的那天》金惠秀角逐第一女主角寶座。第42屆《青龍電影獎》將於11月26日舉行。

第42屆《青龍電影獎》重要入圍名單：

最佳電影：
《我死去的那天》
《逃出摩加迪休》
《勝利號》
《綁架影帝黃晸珉》
《茲山魚譜》

最佳導演：
柳承完／《逃出摩加迪休》
朴勳政／《暗夜天堂》
李承元／《三姐妹》
李濬益／《茲山魚譜》
趙成熙／《勝利號》

最佳男主角：
金倫奭／《逃出摩加迪休》
趙寅成／《逃出摩加迪休》
卞約漢／《茲山魚譜》
薛耿求／《茲山魚譜》
宋仲基／《勝利號》

最佳女主角：
金惠秀／《我死去的那天》
文素利／《三姐妹》
林潤娥／《奇蹟：給總統的一封信》
全汝彬／《暗夜天堂》
全鐘瑞／《聲命線索》

最佳男配角：
具教煥／《逃出摩加迪休》
李光洙／《天坑》
李聖旻／《奇蹟：給總統的一封信》
陳善奎／《勝利號》
許峻豪／《逃出摩加迪休》

最佳女配角：
金善映／《三姐妹》
張允柱／《三姐妹》
李秀敬／《奇蹟：給總統的一封信》
李伊／《聲命線索》
李姃垠／《我死去的那天》

最佳劇本：
《奇蹟：給總統的一封信》
《我死去的那天》
《逃出摩加迪休》
《三姐妹》
《茲山魚譜》

▲韓劇Single(信號)，將在KKTV獨家播映，戲迷能融入女主角金惠秀絕佳演技。（圖／公關公司提供）
▲金惠秀演技一流，拿過無數次最佳女主角殊榮。（資料圖／KKTV）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀