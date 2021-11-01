春節期間防疫旅館、集中檢疫所量能？陳宗彥：會再增25%
中央流行疫情指揮中心今（1）日公布春節期間的入境檢疫措施，副指揮官陳宗彥表示，重點高風險國家仍維持在集檢所14天+7天自主健康管理，非重點高風險國家，則以一人一室為原則。針對防疫旅館量能，陳宗彥則表示，交通部正努力達到3萬間的目標，調整過後在春節期間可望再增25%的量能。
編輯中心／綜合報導
2021-11-01 14:59:23
陳宗彥先是感謝交通部觀光局，還有各縣市觀光主管機關，這段期間以來不斷努力，以增加防疫旅館的量能，目前經過前兩週的努力，以從2.5萬間增了1000間來到2.6萬間，交通部因應春節返台需求，訂出超過3萬間的目標。
陳宗彥說，防疫旅館再加上集中檢疫所，服務量能可以到3.4萬間左右，而在調整過後，量能整體還會再增25%。
陳宗彥也強調，春節入境檢疫的措施，自12月14日至明（2022）年2月14日期間，依然是維持14天再加7天的自主健康管理；非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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