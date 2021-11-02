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樂團睽違15年發行全新單曲　「看齊天團五月天」

▲SOWHAT相隔十年再拍MV。（圖 / 星創意行銷）
▲SOWHAT相隔十年再拍MV。（圖 / 星創意行銷）

娛樂中心/綜合報導

2021-11-02 00:00:00

成軍21年的搖滾酷樂 SOWHAT樂團，即將於今年底發行睽違15年的全新迷你專輯《回到這裡》，近日搶先釋出首波搖滾拯救單曲《Get Out of My Life》，當初在完成十周年演唱會後，團員們便暫時各奔東西，有著深刻革命情感的他們，每年都會有屬於彼此的專屬聚會時間，在2017年的聚會上，團員們不約而同的買了西洋天團COLDPLAY 酷玩樂團演唱會門票，突然意識到原來心中的音樂搖滾夢從未消失，因而約定在演唱會結束後的隔天，就是SOWHAT樂團的練團之日。

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▲SOWHAT之前休團7年。（圖 / 星創意行銷）
▲SOWHAT之前休團7年。（圖 / 星創意行銷）

起初團員們每個月練團一次，很幸運的在2018年起陸續受邀演出《愛愛搖滾帳篷音樂節》和《超犀利趴》，隨著練團頻率慢慢增加，新歌靈感也跟著浮現，在出道滿20年之際，萌生做紀念專輯的想法，因而誕生了第一首歌曲，過程中又碰上新冠疫情爆發，讓平常忙碌的團員們，有了難得的時間可以專心寫歌、錄音、拍MV，完成全新迷你專輯。時隔多年再次出輯，從小鮮肉變成大叔的他們，隨著人生閱歷的增長，不擔心年紀成問題，直言：「年輕時候玩樂團會很擔心未來，現在大家心態都變成熟了，可以好好溝通，融合了五種人生的SOWHAT，說我們想說的故事，做想做的事情與音樂，或許不是最厲害的樂團，但會是最有故事的樂團，不用再擔心未來，會一直走下去！」而談起新歌〈Get Out of My Life〉，說到近期內最想喊退散的事？團員們異口同聲高喊：「疫情退散！讓大家回歸正常的生活。」

▲SOWHAT發行新單曲《Get Out of My Life》。（圖 / 星創意行銷）
▲SOWHAT發行新單曲《Get Out of My Life》。（圖 / 星創意行銷）

2010年完成十周年演唱會後，SOWHAT樂團面臨生活壓力，暫時各奔東西。休團期間團員生活各自精采，主唱兼吉他手的阿火，為了延續音樂夢想，讓自己重新歸零重新出發，一路從幫別人寫歌、編曲、製作，到擔任演唱會伴奏樂手，現在是台灣最大音樂選秀節目《聲林之王》音樂總監，更是天王蕭敬騰Band Leader&音樂製作人；鼓手麥基同樣堅持在音樂路上，成為歌手們愛用的樂手老師，更曾經與心目中的女神王心凌合作，一起巡演、拍MV；吉他手小花在女兒出生後，扛起家庭重擔，期間不忘音樂，和天團五月天成員怪獸一起合作，Cover全球搖滾吉他第一把交椅Steve Vai的歌曲《Liberty》；同樣為了女兒和家庭，投入內衣設計工作的貝斯手乳溝，工作表現十分出色，看到自己設計的內衣，在巴黎香榭大道的老佛爺百貨公司展櫃中展出，牆上和網頁也刊登滿版海報時，直呼：「這種成就感，真的讓我一輩子忘不了。」不忘搞笑說因為工作需求，英文能力大大提升，特別是垃圾話講得特別好；吉他手邱龜則醉心工作，這次重新回到樂團中，展開斜槓人生，讓他興奮表示：「能回到自己音樂領域，真的要大喊BRAVO！！是最驕傲的事情。」（編輯：薛羽彤）

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