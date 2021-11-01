移工11月底前預計開放入境　優先順序擬採「積分制」

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勞動部先前已透露，首波開放以越南、泰國、印尼和菲律賓四國為主，不分產業，一同開放。防疫部分會要求完整施打疫苗者優先，登機前3天要先做PCR篩檢，入境前需一人一室先隔離，入境後也要進行PCR檢測，並配合14天隔離及7天居家自我管理等防疫措施。
勞動部長許銘春今再透露，移工引進的優先順序擬採用「積分制」，評估的標準包括是否完整施打疫苗、來源國疫情狀況和雇主的防疫整備。據悉，移工完整施打疫苗積分較沒打高，來源國疫情狀況穩定積分也會較高，而聘雇移工的雇主若提供單人套房、獨立衛浴等，積分也會比提供多人共用宿舍來的高，三個標準綜合下來的積分將成為移工引進優先順序的依據。
許銘春表示，移工引進數量要配合指揮中心的檢疫量能，目前得知中央會留1700個床位給勞動部引進移工，之後會配合檢疫量能按照積分去依序引進。而針對過去印尼移工入境確診比例高，讓各界對移工來源國PCR篩檢及疫苗施打證明的真實性產生質疑，許銘春也表示，相關入境前防疫證明會結合駐外機構進行查核，以確保防疫措施完整落實。
目前印尼每天確診已經降至1000例以下，但泰國仍日增破萬，越南和菲律賓等國每日也有數千個新增確診，許銘春表示，勞動部希望兼顧缺工及防疫需求，因此採用較嚴格的防疫配套，目前提案已經交給指揮中心評估，預計在11月底前有望重啟開放。