高市公寓大廈管理條例 優先輔導6樓以上大樓成立管委會
高市府工務局今(1)日預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，將優先輔導6樓以上公寓大廈成立管委會。工務局表示，該草案內容主要是針對84年以前取得建造執照之6樓以上既有公寓大廈輔導成立管理組織，由工務局分類分期分區公告輔導暨補助計畫，落實公權力，加速管理組織成立與正常運作。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-01 15:20:58
市長陳其邁表示，維護民眾住的安全是市府的責任，也責無旁貸，今天預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，輔導補助6樓以上既有公寓大廈設立管理組織，公告後將送至議會，加速完成立法程序；90天內也會針對20年以上公寓大廈強化消防公安檢查執行力道，從嚴排除檢查障礙，並加速危老都更程序。
陳其邁認為，6樓以上之供公眾使用建築物應設置安全梯以及昇降機，日後若未維護修繕，影響大樓公共安全甚鉅。因此針對6樓以上既有公寓大廈優先強制輔導成立管理組織以維護該項設備。
陳其邁也指出，工務局也將分類分期分區公告輔導暨補助計畫，並輔導召開區分所有權人會議成立管理組織，經輔導後1年內未成立者，將對專有部分區分所有權人處以罰鍰。
另外，陳其邁也要求高市6樓以上公寓大廈應於自治條例施行日起1年內，成立管理組織並完成報備程序。屆時未依規定成立及報備者，工務局將對主任委員、管理委員或管理負責人處以罰鍰。