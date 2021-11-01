竹縣十大交通建設2工程 3日辦說明會納民意

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新竹縣政府工務處指出，「新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬工程」(綜合規劃)將在本月3日於新豐村社區活動中心辦理地方說明會，這項工程位在新豐鄉台61線西濱快速公路的新豐一交流道口，為連結台61線與台15線的重要聯絡道路，道路現況僅於交流道口約200公尺的路幅可達約20公尺，其餘僅約6公尺寬，自交流道開放通車後，行經台15線往來的車輛眾多，加上沿線工廠林立，常有大型車輛進出，每逢尖峰時段雙向會車不易，導致壅塞。
拓寬工程規劃路幅20公尺寬，依循既有道路向兩側拓寬，全長965公尺，雙向4車道，中央設置分隔島，雙向各設置1個3公尺寬快車道和1個3.5公尺寬混合車道，路口增設左轉車道，降低尖峰待轉車輛回堵。工程同時建置寬頻管道整合管線，及燈桿號誌整合、共桿設置，總體工程費用約需2.88億元。
「台68線接竹東東峰路新闢工程」(可行性評估)也將在本月3日於竹東鎮公所3樓會議室舉辦第三次地方說明會。台68線終點止於竹東大橋，上坪溪兩側區域欠缺完善運輸路網，每逢假日僅倚賴縣道122線紓運大量觀光過境車流，隨近年五峰鄉觀光遊客顯著增長，122線逢假日均嚴重塞車。
這項新闢工程主要從台68線終點附近，往南新闢一條與縣道122線約略平行的道路，以分流、紓解122線車流，改善交通觀光品質，初步規劃路線起於竹東大橋東側，由此新增路口往南，沿上坪溪右岸往南新闢約400公尺平面道路，闢建橋梁跨田寮坑排水後，於里程0K+560起，利用既有堤後道路(田洋街56巷)拓寬，至里程約1K+910處，路線往西，以高架方式跨越上坪溪(連續兩座橋梁)，終點銜接縣道122線與竹39線路口。全長2.75公里，包括長160公尺和480公尺兩處高架段。