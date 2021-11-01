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竹縣十大交通建設2工程 3日辦說明會納民意

▲新竹縣政府表示，台68終點將新闢道路連接東峰路，以紓解縣道122線假日車潮。(圖／新竹縣政府提供)
▲新竹縣政府表示，台68終點將新闢道路連接東峰路，以紓解縣道122線假日車潮。(圖／新竹縣政府提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-01 15:19:00

新竹縣政府表示，縣長楊文科積極推動十大交通建設，其中「新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程」將改善往來台61和台15間的交通品質，「台68線接竹東東峰路新闢工程」則將紓緩縣道122線假日雍塞狀況，兩案將在本月3日分別於新豐村社區活動中心和竹東鎮公所舉辦地方說明會，工務處臉書將同步直播，聽取在地民意和建議，以納入後續細部設計規畫。

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新竹縣長楊文科表示，新竹縣近年隨產業經濟發展，人口快速增加，轄內許多交通樞紐和重要道路已不敷使用，為提升道路品質，改善壅塞情況，縣府規劃了十大交通建設，希望盡速健全新竹縣交通網絡。而十大交通建設各項工程在縣府團隊努力下，皆有顯著的進度，未來將持續加快腳步推動。

新竹縣政府工務處指出，「新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬工程」(綜合規劃)將在本月3日於新豐村社區活動中心辦理地方說明會，這項工程位在新豐鄉台61線西濱快速公路的新豐一交流道口，為連結台61線與台15線的重要聯絡道路，道路現況僅於交流道口約200公尺的路幅可達約20公尺，其餘僅約6公尺寬，自交流道開放通車後，行經台15線往來的車輛眾多，加上沿線工廠林立，常有大型車輛進出，每逢尖峰時段雙向會車不易，導致壅塞。

拓寬工程規劃路幅20公尺寬，依循既有道路向兩側拓寬，全長965公尺，雙向4車道，中央設置分隔島，雙向各設置1個3公尺寬快車道和1個3.5公尺寬混合車道，路口增設左轉車道，降低尖峰待轉車輛回堵。工程同時建置寬頻管道整合管線，及燈桿號誌整合、共桿設置，總體工程費用約需2.88億元。

「台68線接竹東東峰路新闢工程」(可行性評估)也將在本月3日於竹東鎮公所3樓會議室舉辦第三次地方說明會。台68線終點止於竹東大橋，上坪溪兩側區域欠缺完善運輸路網，每逢假日僅倚賴縣道122線紓運大量觀光過境車流，隨近年五峰鄉觀光遊客顯著增長，122線逢假日均嚴重塞車。

這項新闢工程主要從台68線終點附近，往南新闢一條與縣道122線約略平行的道路，以分流、紓解122線車流，改善交通觀光品質，初步規劃路線起於竹東大橋東側，由此新增路口往南，沿上坪溪右岸往南新闢約400公尺平面道路，闢建橋梁跨田寮坑排水後，於里程0K+560起，利用既有堤後道路(田洋街56巷)拓寬，至里程約1K+910處，路線往西，以高架方式跨越上坪溪(連續兩座橋梁)，終點銜接縣道122線與竹39線路口。全長2.75公里，包括長160公尺和480公尺兩處高架段。

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