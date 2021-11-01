越南成境外生最大來源國 52所大學參加高教展搶學生
《四方報》報導，「2021年越南線上臺灣高等教育展」30日登場，由駐越南代表處教育組與國立屏東科技大學合作辦理，安排豐富有趣的學校介绍，以及專人即時問答，讓參展越南學生可立即了解臺灣高等教育現況，以及詢問來臺升學相關問題，預計吸引超過6千名越南師生上線參加。這是越南臺灣高等教育展第2度線上辦理，共有52所大學校院參展，創下歷年新高。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-01 15:46:17
教育部次長劉孟奇在開幕致詞表示，越南與臺灣互為近鄰，越南一直是臺灣重要的教育交流夥伴。近年教育部推動新南向人才培育計畫，提供許多雙邊教育交流計畫及多項獎學金，包括臺灣獎學金、華語文獎學金及新南向培英專案獎學金等，鼓勵優秀越南大學講師與學生來臺留學及研習華語文。臺灣優質的高等教育、合理的學費，以及畢業後的職涯發展，是吸引越南學生來臺就學的三大優勢，因此，越南已躍居臺灣大專校院境外生第一大來源國。依據教育部統計處公告資料，109學年大專校院越南學生計1萬7,534人，其中學位生近1萬2,000名，來研習華語文的學生也超過5,000人。
劉孟奇次長表示，受全球疫情影響，各國學校關閉實體課程，臺灣的防疫工作成效良好，校園仍維持正常上課。目前110學年境外學位生及教育部華語文獎學金受獎生也已開放入境來臺就學，期待今年能有更多優秀越南學生來臺學習。
駐越南代表處大使石瑞琦則表示，臺灣是越南學生海外留學的絕佳選擇，臺灣高等教育品質優良，加上有超過20萬名越南籍新住民與子女居住在臺灣，可幫助越南學生更融入在臺留學生活。根據泰晤士報世界大學排名報導，臺灣入榜的大學總數超過鄰近國家如韓國及新加坡，「選擇臺灣，是你不會後悔的選擇。」並勉勵同學，只要認真學習，畢業後將會有很好的職涯發展。
河內國家大學所屬外語專門高中高三學生申德平受訪時也表示，到臺灣學習一直是他的夢想。臺灣教育品質優良，他可以同時學習中文、英文兩種語言；而參加這次的線上教育展，主要是想多蒐集大學商管科系的相關資訊。
申同學的回應，也正是教育部及駐越南代表處教育組每年籌辦臺灣高等教育展的目標，希望透過教育展讓越南各地區學生更瞭解臺灣優質高等教育，並協助有意來臺學習的學生獲得最新資訊；更進一步作為臺越雙邊教育交流平臺，持續深化越南與臺灣的友好夥伴關係。