高鐵宜蘭案再挨轟　鐵道局還原18年前評估研究

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對此，鐵道局回應，交通部前於89年即於內部評估高鐵延伸宜蘭之可行性，但受限於高鐵興建營運合約因素，而未續予推動，續於92年啟動「東部鐵路快速化之研究規劃」可行性研究，93年接續辦理「東部鐵路快捷化計畫-北宜直線鐵路初步綜合規劃」，該案環境影響說明書於95年環評審查作成「不應開發」結論，但可另提「替代方案」重新送審。
交通部於102年9月12日辦理「台鐵南港至花蓮提速改善計畫」（北宜新線）綜合規劃。經評估，北宜直鐵方案新增班次僅能自南港往東發車，紓緩樹林-七堵瓶頸效果有限，且台鐵將同時營運東幹線及直鐵路線，增加營運複雜度，南港端也會涉及大量拆遷。衡量現階段高鐵已通車營運且經營績效良好，與89年間高鐵仍處興建階段情況有所不同，且高鐵爬坡能力佳，路線高程提高可減少長隧道長度，擴充北宜間軌道容量效果明顯，屬於前述環評審查結論所要求「替代方案」及行政院核復應整體分析「各項可能方案」之一。
因此，鐵道局延續北宜新線初步綜合規劃、可行性研究、綜合規劃階段所累積近20年的調查資料與研究成果，接續辦理「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，該案後續仍須依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」循序提報審議，並未跳過可行性研究。
有關站址部分，交通部鐵道局表示，已委託專業顧問就軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、聯外道路系統改善難易、周邊發展潛力、新市鎮開發、基地位置、關聯計畫界面、用地與房屋拆遷數量、工程經費及行車速率等評估中，尚未定案，會兼顧專業及切合民意的基礎上取得最大的共識，讓高鐵延伸宜蘭有圓滿的結果。