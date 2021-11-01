勞動部提案移工入境 指揮中心：朝向開放但要考慮量能
《四方報》報導，台灣自5月起全面禁止移工入境，印尼籍移工更是從去年12月就禁止入境至今，造成全台各產業皆大缺工。適逢近期疫情回穩，重啟移工入境的呼聲也越來越高；勞動部先前透露預計於本月會重新開放移工入台，但要搭配完整的防疫措施。指揮中心日前則表示，會朝向開放的方向前進，對於勞動部提案將進行綜合評估，同時也要考慮檢疫量能。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-01 15:45:16
我國自去年12月因應印尼疫情嚴峻禁止該國移工來台，讓高度仰賴印尼看護的長照出現人力短缺的情形；今年5月19日又因國內本土疫情延燒，暫緩未持有我國有效居留證非本國籍人士入境，也讓所有移工全面停止入境，產業缺工情形加劇。根據勞動部統計數據，在台移工人數在2018年9月底突破70萬人，但受疫情邊境管制影響，今年7月已經跌破70萬人，8月也持續下降，降至69萬9154人。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國近期表示，預計下個月會開放，日期尚未確定，首波開放以越南、泰國、印尼和菲律賓四國為主，不分產業，一同開放。防疫部分，不會特別針對來源國的疫情狀況做限制，但會要求完整施打疫苗者優先，登機前3天要先做PCR篩檢，入境前需一人一室先隔離，入境後也要進行PCR檢測，並配合14天隔離及7天居家自我管理等防疫措施。
勞動部已經提案指揮中心進行評估，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前表示，目前是以專案引進緩解各產業需求，跨部會也正在盤點需求及量能，至於是否要求完整施打疫苗也會「綜合評估」，待配套措施完成後會適時開放。陳時中則表示，會朝有計劃逐步開放前進，但因為春節快到了，所以也要考慮到防疫量能。