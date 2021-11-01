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中市合併10年門牌內容紊亂 議員批一市多制

▲議員質詢指責，中市門牌更新作業遲緩，各地門牌內容、格式紊亂、新舊並陳，一市多制，嚴重破壞市容景觀(圖／柳榮俊攝2021.11.1)
▲議員質詢指責，中市門牌更新作業遲緩，各地門牌內容、格式紊亂、新舊並陳，一市多制，嚴重破壞市容景觀(圖／柳榮俊攝2021.11.1)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-01 15:42:00

中縣市合併已經10年，市議員李天生今(1)日質詢指責，中市門牌更新作業遲緩，目前各地門牌內容、格式紊亂、新舊並陳，一市多制，嚴重破壞市容景觀，要求市府重視處理。民政局長吳世瑋表示，合併時各項政事預算需求急迫，採逐年編列預算，配合初、補編、換發作業。

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李天生指出，目前大里地區計有3種門牌　內容不一，分別是「大里鄉」、「大里市」、「大里區」；其中「大里鄉」、「大里市」舊式門牌，並未拆除，民眾用貼紙遮掩或自行塗鴨修正，蔚為奇觀，這種現象普遍存在原縣區。


李天生表示，各地門牌標準也不同，有些門牌只有「路名」，沒有「行政區」及「里別」；有些門牌有「行政區」，沒有「里別」；有些門牌則有「市徽」圖樣及「英文對照標示」。


他感慨，現有門牌還存在「新舊併陳」的現象，計有原縣府製作的門牌，有合併後製作的門牌，也有109年重新製作的門牌，出現新舊併陳，缺乏一致，形同「一市多制」，影響市容景觀。


李天生強調，台中市門牌格式、內容紊亂，一變再變，新舊併陳，一市多制，讓外界觀感不佳，沒有直轄市的格局，要求訂定期程表，向市民說明何時完成全部門牌更新作業？同時希望不要再有變化，製造困擾。


民政局長吳世瑋表示，縣市合併之初，原台中縣、市門牌數約112萬面，更新預算高達1億多元，經費龐大，且合併時各項政事預算需求急迫，故採逐年編列預算，配合初、補編、換發作業，以每年編列500萬元預算，逐步完成全市門牌全面換新工作。


吳世瑋指出，順應民意，自109年起台中市門牌格式增列｢行政區｣及｢里別｣，為加速汰換，民政局將爭取預算儘速統一全市門牌。

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