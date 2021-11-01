嘲笑男同學不能打BNT疫苗 北市某國中女學生鼻樑被打斷
台灣的BNT疫苗在9月底率先讓青少年在校園集體接種，但最新卻傳出因此引發校園肢體衝突。台北市某國中的一位女同學，嘲笑男同學不能施打BNT疫苗，兩人口角後演變成雙方肢體衝突，女同學的鼻樑被男同學打斷。對此，校方強調已對當事人進行關懷與輔導，台北市教育局也表示會請學校多多宣導「尊重個人施打疫苗意願」的電子傳單。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 16:09:48
據了解，當事女同學和男同學過去就曾有過口角，女同學曾出言挖苦男同學。而在集體施打BNT疫苗的當天，男同學經醫師評估後不建議施打，臨時拿回疫苗施打單。結果女同學接種完疫苗後就去嘲笑男同學「不能打疫苗」，兩人因此言語爭吵，進而演變成雙方肢體衝突，最後女同學的鼻樑遭打斷。
校方在事發當下立即通報校安中心，同時當天也請了男同學家長與女同學爸爸到校，雙方當面溝通，男方家長表態願支付女同學全額醫藥費，女同學爸爸也接受了，目前學生仍是正常到校上課。校方強調已對當事人進行輔導，並列為高關懷對象。
台北市教育局則表示，會請學校多多宣導「尊重個人施打疫苗意願」的電子傳單，呼籲學生尊重每個人接種意願以及身體狀況的不同。教育局輔諮中心也會協助校方，希望避免類似情況再度發生。（編輯：倪浩軒）
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