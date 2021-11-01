笑著吃香蕉被批挑釁！敘利亞難民「辱土耳其」遭驅逐出境

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然而這部影片也在敘利亞人的社交媒體圈傳開，住在各地的敘利亞人和住在土耳其的敘利亞難民紛紛以「邊笑邊吃香蕉」的方式拍片表達對該名男子指控的反動與不滿，不過這樣的戲謔方式卻也引來當局不悅，11名利用TikTok拍攝短短18秒「吃香蕉」諷刺內容的年輕敘利亞難民被控「煽動或侮辱公眾而引致仇恨和敵意」罪遭逮捕，《彭博社》引述土耳其移民機關聲明，指出其中7名外籍公民因「挑釁性社交媒體內容」將被驅逐出境。
土耳其是全球最大的難民收容國，合計收容410萬名難民，包含因國家內戰而逃到土耳其的360萬敘利亞人。數據顯示，伊斯坦堡是承載最多難民的城市，《德國之聲》分析指出，隨著通貨膨脹導致對難民的接受度下跌，難民成為代罪羔羊所承受的敵意也愈來愈重。
美國智庫布魯金斯學會的土耳其議題專家基里奇（Kemal Kirisci）提到，今年8月一名土耳其少年在械鬥中死亡，掀起大批群眾破壞由敘利亞難民經營的商店，當時超過70人被補；然而聯合國難民機構的報告卻顯示，實際上只有不到一半的移民家庭可以領到每人每月領12元美金（約新台幣334元）的津貼，在重重經濟壓力下，群眾轉而支持驅逐難民，基里奇無奈表示「土耳其曾是個喜歡幽默的國家，但這種幽默感已經消失了」。