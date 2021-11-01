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新住民免費資訊課程！集章暢遊北投

▲新住民及其子女參加新住民免費電腦課程宣導活動。（圖／移民署提供）
▲新住民及其子女參加新住民免費電腦課程宣導活動。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-01 16:52:00

《四方報》報導， 內政部移民署推動「新住民數位應用資訊計畫」提供新住民免費資訊課程，並於110年10月30日舉辦「集章暢遊樂北投」創意活動，讓新住民帶著家人前往北投生活環境圈，在瀰漫著硫磺煙霧的地熱谷及百年歷史的舊車站，感受北投豐富多元的生態及人文歷史文化，並透過APP來增添互動性，只要探索北投公園周遭，到達指定位置就可以獲得印章，同時播送說明景點的歷史，深入了解北投文化，有著寓教於樂的效果。

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移民署表示，今年度提供16門資訊課程，包含Office系列軟體、Line貼圖設計、網紅行銷、手機行動支付及運動APP等內容，還有親子同樂DIY課程，製作AI機器人和環保袋及額溫卡設計與轉印等，多樣豐富的課程內容，讓新住民善用科技力量充實自己，提升自信心，創造科技生活化，還有「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能化為教室，讓學習不受限。

另外「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習。還有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓臺灣民眾和新住民都能加深對彼此文化的了解，各項網路活動，敬邀新住民朋友踴躍參加！相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。

▲新住民子女獲得「集章暢遊樂北投」大獎。圖左為移民署移民資訊組林逸塵科長；圖右為參與活動之新住民子女。（圖／移民署提供）
▲新住民子女獲得「集章暢遊樂北投」大獎。圖左為移民署移民資訊組林逸塵科長；圖右為參與活動之新住民子女。（圖／移民署提供）
▲集章暢遊樂北投活動APP畫面。（圖／移民署提供）
▲集章暢遊樂北投活動APP畫面。（圖／移民署提供）

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