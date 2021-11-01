帥氣越南小王子紅回台灣！台商之子曝跨國思鄉情

《四方報》報導， 出生於越南的呂晉宇，雖然從小在越南生活，但由於台灣是屬人主義，爸爸是台商的他一直保有台灣國籍，且曾經在國中時回台灣讀書三年。他在越南打籃球時，因外表帥氣而被星探挖掘，逐漸走紅，成為越南新生代的當紅炸子雞。近期他拍攝的國片《青春換日線》要上檔，他和導演杜榮峰與演員群晏柔中、孟翔、初孟軒在30日時參加苗栗風箏文化節宣傳，一起放飛印有「青春換日線」字樣的大型風箏。
國際中心/綜合報導
2021-11-01 17:02:00
呂晉宇主要生活和工作都在越南，不過他每年都會回台灣一、兩次，中文也相當流利。2013年以Harry Lu為藝名進入越南演藝圈，曾擔任電影《偶像》的男主角。據悉當初是在打籃球時，被路過的越南星探看中，主動邀請他進入演藝圈。之後也拍過電影和連續劇，成為越南的人氣偶像。
2017年時他發生車禍，導致鼻骨骨折，必須依靠呼吸器協助呼吸與治療，最終決定返回台灣治療，後續因手術和療程中斷了演藝事業。直到2019年才以越南電影「在妳身邊真好」復出，並在2020年時開始接演台灣的電視劇和電影。雖然多年來他主要在越南發展，不過他坦言希望未來可以跟台灣藝人如周杰倫合作。對於台灣，他有一種特殊的熟悉感，特別喜歡台灣的城市和街道，每年都會回台灣住上一陣子。
而他主演的台灣電影《青春換日線》由於疫情因素，上映日期一波三折，終於敲定將在明年3月上映，這次劇組特地來到苗栗市參加風箏節，是實體宣傳的第一波，希望電影票房像風箏一樣，逆風依然飛揚，越飛越高。