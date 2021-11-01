新住民文化燈區點亮星空！新竹光臨藝術節美景一次看

《四方報》報導， 2021新竹光臨藝術節由新住民發展基金補助設置「新住民文化燈區」，以星空祝福的發想，打造「島嶼星圖」大型環狀裝置，現場播放印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、日本及韓國等7國新住民原音朗讀家鄉星空故事，透過科技、光影、音樂等數位技術展現，讓人感受「聲」臨其境。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-01 16:47:06
本次活動新住民家鄉星空故事，由新住民家庭與在地插畫家、藝術家等藝術團隊共同創作，例如來自韓國新住民代表朴銀金小姐、高賀榮小姐以家鄉童話故事「月亮與太陽」創作故事。內容是媽媽外出找食物碰到老虎被吃掉了，老虎披著媽媽的衣服使用騙術讓兄妹開門，開門後老虎露出本性，想要吃掉兄妹，兄妹倆趕緊溜走並誠心向上天禱告，從天降下繩索，將兄妹一起帶往天上，脫離險境，宛如是大野狼與七隻小羊的童話故事，只是大野狼改變為韓國神話故事中的祖先老虎，而妹妹害怕黑暗變成了太陽，哥哥則化身為月亮。如欲了解其他豐富精采的故事，歡迎各界呼朋引伴至新竹市東大飛行公園欣賞，展演期間至11月27日止。
移民署梁副署長國輝及新住民發展基金管理會委員們在30日時，特別前往燈區參訪，現場有新住民團體進行音樂及舞蹈文化表演，也規劃「書的傳承」活動，設置新住民書箱，歡迎新住民帶一本來自母國的書籍，與所有走進新住民燈區的人分享，促進多元文化交流。移民署發言人表示，政府非常重視新住民及其子女培力，內政部移民署將持續辦理海外培力、築夢及獎學金計畫等，提供新住民培力展能機會，盼望透過本次活動，建構友善多元文化的社會。