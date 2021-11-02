男子胯下多兩顆、還有異味　嚇歪急就醫才知是它惹禍

一名48歲的男子，日前洗澡時突然發現自己鼠蹊部雙側多了凸起的腫塊，但因為部位太敏感一直拖著不敢就醫，一個月後腫塊開始發紅、發爛還有異味，嚇得他趕緊求診，才發現竟然是囊腫糜爛，後來緊急用手術切除，差點延誤就醫。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-02 07:00:00
書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，這名個案到院檢查時，腫塊外觀紅腫，表面糜爛流出液體且伴隨著異味，觸診就可以摸到明顯顆粒狀，除了口服消炎藥物治療外，因爲腫塊外表糜爛，為了避免是惡性腫瘤，所以同時進行手術切除，幸好化驗後是良性的上皮性囊腫合併發炎。
劉國威表示，上皮性囊腫是一種良性的腫瘤，全身的皮膚都可能發生，觸摸有顆粒結節感，大小由幾公厘到數公分不等，外觀呈堅硬球狀，囊壁為正常表皮，內容可能為角質物結晶或是膽固醇，會單顆或多顆同時發生，隨著時間逐漸變大。
至於上皮性囊腫的發生原因，則是與外傷、體質、飲食習慣有關，個案因為剛好發生在鼠蹊部皺摺處，平常因為反覆摩擦加上清潔不易，所以感染發炎。醫師提醒，嚴重時甚至可能引發蜂窩性組織炎，不可以輕忽。
根據統計，在鼠蹊部發現腫塊，有30％是惡性腫瘤轉移造成。因此醫師特別提醒民眾，如果發現腫塊且外觀有變化的時候，應積極就醫，平時也應該注意衛生、作息規律、少吃油炸、穿著避免緊身衣物造成摩擦。