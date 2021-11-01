7旬婦運動場內散步遭撞！腦出血昏迷 侯友宜：全力協助
新北市板橋第二運動場日前在全運會期間發生一起意外，一位72歲的老婦人在外側跑道散步時，遭到練習接力賽的某高職學生從後撞上，老婦人當下雖能自己起身，但回家卻腦出血昏迷，目前昏迷指數只有4，在醫院急救。家屬認為體育處未善盡管理職責，新北市長侯友宜則回應，將會全力協助並請體育處檢討改善。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 17:07:27
老婦人的兒子是一位老師，他日前在個人臉書發文揭露整起意外的經過，引發外界關注。老婦人的兒子表示，72歲的老母親習慣每天在板橋區第二運動場散步，已經有20幾年了。沒想到上月在全運會期間，某高職學生在板橋第二運動場進行接力賽的訓練，結果老婦人在第六跑道被衝刺的學生從後撞上。當下老婦人雖然能夠自己起身，但回家後就開始嘔吐，大量腦出血，送到亞東醫院搶救後，昏迷指數只剩4。
老婦人家屬不滿控訴，板橋第二運動場場邊明確寫著第一、二跑道為跑步專用道，要散步民眾使用外側跑道，但老婦人卻是在第六跑道被撞，質疑新北市體育處管理有疏失。而體育處職員來慰問時，卻從頭到尾不承認有疏失，僅承諾幫忙處理公共場地的責任險。
據了解，新北市警察局板橋分局證實老婦人家屬已經報案，向撞傷人的選手和學校教練提起過失傷害告訴，全案已函送新北地檢署。而新北市長侯友宜今（1）日被媒體問起此事，則強調「面對民眾的受傷非常難過」，會全力協助，希望老婦人早日康復。也要求體育處針對相關問題，好好思考和檢討。
體育處則回應表示，板橋第二運動場屬於開放空間，供民眾自由使用，體育處有依規定投保，也有派員去慰問。後續保險事宜，會有專人協助處理，另外也會請校方關懷家屬。（編輯：倪浩軒）