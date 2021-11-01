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電車上持刀縱火！日男「扮小丑」吐犯罪動機：懊悔沒殺人

▲日本東京地鐵京王線昨（31）晚發生一名扮裝成「小丑」的24歲男子，持刀縱火傷人案，嫌犯服部恭太坦言自己的犯罪動機，更稱沒能順利殺人相當懊悔。（圖／翻攝自@siz33推特）
▲日本東京地鐵京王線昨（31）晚發生一名扮裝成「小丑」的24歲男子，持刀縱火傷人案，嫌犯服部恭太坦言自己的犯罪動機，更稱沒能順利殺人相當懊悔。（圖／翻攝自@siz33推特）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-01 17:16:12｜2021-11-01 17:21:13

日本東京地鐵京王線昨（31）晚發生持刀縱火傷人案件，24歲的嫌犯服部恭太在萬聖夜扮裝為美國DC漫畫《蝙蝠俠》裡的角色「小丑」，並持30公分長的長刀無差別揮砍，接著又在車廂內潑灑汽油縱火，一共造成16輕傷、1重傷，遭逮後他對犯行直言不諱，更向警方陳述自己犯意就是為了被判處死刑，還稱對「沒能如計畫殺死人」感到懊惱。

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10月31日晚間東京地鐵京王線發生無差別砍人案件，嫌犯服部恭太事發後泰然自若地坐在車廂內抽菸，等待警察將自己逮捕。綜合日媒今（1）日報導，警視廳提到，服部恭太在問訊過程中對自己的犯罪動機坦言不諱，他參考今年8月日本東京列車小田急線上的隨機砍人事件，選擇人潮多的萬聖夜行兇，更特意挑選人潮多、停靠站少、行走間距長的特急電車。

▲事件發生之後，消防隊隨即趕往國領車站。（圖／翻攝自讀賣新聞）
▲事件發生之後，消防隊隨即趕往國領車站。（圖／翻攝自讀賣新聞）
警視廳表示，服部恭太向警方聲稱自己是被判死刑，才挑上電車的陌生人陪死，更親自解釋犯罪動機，稱自己從6月以來工作失敗，人際相處也不順遂，與朋友關係惡化，「很想尋死，但又無法自殺。這才決定殺死超過2人，希望能被判處死刑」，對於最後造成17人輕重傷的結果，他還說「對於沒能按原訂計畫殺更多的人，感到非常懊悔」。

《讀賣新聞》還原一名女性乘客的事發經歷，當時她只聽到隔壁車廂傳來尖叫，接著看見許多乘客大叫「快逃」，後方第5車、第6車車廂更是開始出現隱約火勢；，《NHK》則引述國土交通省的發言，指出由於列車內並無監控攝影鏡頭，無法確認當時車廂內狀況，並分析日本鐵路現況想對乘客行李進行安檢很難實現，也無法排除乘客攜帶刀具進車廂，種種問題暴露了日本鐵路安全網出現疏漏，而國土交通省則對鐵道運營企業指示，必須加強對車站、車廂內的人力巡邏，並敦促鐵道企業在車廂內設置監控攝影鏡頭。

▲京王線無差別砍人事發同一晚，澀谷地鐵站的萬聖節人潮。 （圖／美聯社）
▲京王線無差別砍人事發同一晚，澀谷地鐵站的萬聖節人潮。 （圖／美聯社）
此外，針對服部恭太崇拜「小丑」、特意畫上妝容購買戰服的行為，《Yahoo!Japan》也特意刊登了新潟青陵大學大學院臨床心理學教授碓井真史的分析，碓井教授提到像這樣進行「無差別攻擊」大規模殺害的犯人，往往對人生感到絕望，渴求透過尖銳武器、健壯體魄向世界展示自己的強大，但受害者經常是無力反抗的老弱婦孺；而對於網路上對這類犯罪者的冷嘲熱諷，也容易刺激犯罪預備軍，引發模仿效應。

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