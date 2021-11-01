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中榮攜手中華電信創5G醫療專網，透過5G網路，曾在9月18日時，進行雲端心導管手術大會診，幾乎無時差。與台北榮總、高雄榮總的醫師線上搶救嘉義分院心肌梗塞病患，創下全台首例。台中榮民總醫院耳鼻喉頭頸部主任王仲祺表示，以前的4G傳輸比較慢，包括解析度、聲音都不太清楚，一旦有5G技術可以把高階的影像和清晰的聲音傳送到5G個人手機，不同醫院間醫師的互動與諮詢變得更加方便，還可一起支援完成複雜困難的手術。因此中榮國際醫學研討會特別示範進行完成全台首例「達文西手術5G遠程協作」，打開了未來遠距醫療的無限可能。
王仲祺表示，「以前還在4G網路時，傳輸回來的聲音和影像延遲現象，在5G 環境應用時其實感覺不出來，對我們來說等於沒有誤差。」
因此未來可多加運用於遠端手術協作，結合專家團隊，提高醫療品質。王仲祺表示，例如台中榮總，有兩台達文西機械手臂，未來如果把其中一台移到嘉義分院，如果分院手術需會診討論時，用5G技術，臺中榮總的醫師除了能突破場地時空限制即時給予建議外，未來有一天或許甚至可以直接遠端遙控、幫忙操作。不只是達文西手術，一般的內視鏡手術也可以應用於其中；而傳統手術進行時，手術室團隊可配戴AR眼鏡，同時將手術過程傳輸出去至5G手機，讓其他支援醫師能即時便利觀看手術畫面，並且給予指導或加入討論。
中榮一直持續發展資通訊科技在醫療的應用。2015和2019年兩度獲得國家醫療品質獎「智慧醫院全機構獎」的殊榮，更迅速擴大智慧醫療團隊的研究發展，積極與廣達電腦合作，導入智慧病房、醫療穿載裝置、遠距醫療網、遠距居家健康照護等運用，形成台中榮總智慧醫療發展的新氣象。
▲台中榮民總醫院耳鼻喉頭頸部主任王仲祺與手術團隊
複雜高難度手術 達文西手臂一網打盡
中榮國際醫學研討會中，現場以經口達文西手術，透過5G網路展示手術實況給各醫院專家。而近十年來中榮使用經口達文西手術微創治療口咽癌、下咽癌、喉癌成果斐然，經口微創全喉切除術更發表於國際知名醫學期刊上，是全球案例最多，成功率100%的醫學中心。
王仲祺舉例，經口達文西手術有兩大好處，第一是深入口腔的兩支達文西手術器械，好比手術醫師的左手、右手，其尖端還可以像手腕般旋轉，多樣的旋轉角度可以讓手術器械更靈活不受限，並透過高倍率3D立體內視鏡查看，可深入上消化呼吸道把腫瘤挖出來；例如切舌根手術，舌根佈滿神經、血管，透過達文西內視鏡倍率放大，看得更清楚，且手術器械就像靈活的手腕一樣，好像醫師把手伸進去直接進行切除。
除了經口手術外，第二是維持頭頸部外表美觀的達文西手術；王仲祺舉例，女生若有甲狀腺腫瘤，傳統手術會在脖子上劃刀，但術後恐不美觀；用達文西內視鏡，會在腋下打一個傷口，像隧道一樣，使器械一路在皮膚底下深到脖子內，將腫瘤挖出來，如此，傷口不明顯，就不會影響頭頸部的美觀。王仲祺說明，達文西手術可應用於泌尿科、婦產科、一般外科、大腸直腸外科、心臟血管外科等等，能深入死角部位處又相當精準，可降低手術的「傷害性」，造福需要手術治療的病患。
▲以上影片由台中榮民總醫院公共關係組提供
資料來源：健康醫療網 5G零時差！ 中榮完成全台首例「達文西手術5G遠程協作」
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