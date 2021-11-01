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雙胞胎間隔生產 提高胎兒存活率在與產婦及家屬討論後，希望增加另一個胎兒的週數及成熟度，馬偕紀念醫院高危險妊娠學科資深主治醫師陳宜雍選擇為鄭太太施行雙胞胎間隔生產，先自然產出23週6天、570公克的大寶，由在產房待命的新生兒科團隊接手急救。周產期團隊同時間迅速修短大寶的臍帶再塞回子宮，投以抗生素及安胎藥物密切觀察，並再次施以子宮頸環紮後安胎治療。經過12天的住院安胎，因胎盤剝離合併大量陰道出血，在25週4天剖腹產出830公克的小寶。
跨團隊細心照料 早產兒順利度難關陳宜雍主治醫師表示，雖然小寶肺部發育仍不夠成熟，但呼吸較有力且活潑好動，使用呼吸器僅三天即拔除氣管內管，改使用經鼻呼吸器支持；大寶則一路驚險面對肺水腫、肺出血、低血壓、腦室出血等難關，陸續接受動脈導管結紮手術、腎上腺皮質素治療、持續插管使用呼吸器等，所幸強韌生命力屢屢展現，也讓醫護團隊士氣大增。
產婦有這些狀況 應及早與醫師討論由於高危險孕產婦及極低體重新生兒照護的歷程非常複雜且充滿變數，陳宜雍主治醫師提醒，產婦若有流產史或高危險妊娠條件，如：高齡、疾病史、妊娠糖尿等，須及早與主治醫師溝通醫療計畫並了解每個孕程可能的風險，建議即時轉診至周產期及高危險新生兒照護設備及人力均齊備之醫療院所，以期增進高危險孕產婦及胎兒的安全與健康。
資料來源：健康醫療網 雙胞胎早產兒間隔生產 馬偕周產期跨團隊助順產
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