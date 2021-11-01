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延遲性肌肉酸痛（Delayed muscle soreness，簡稱DOMS），也就是常見在登山、重量訓練、長時間逛街之後產生的鐵腿，王翊錞解釋，這種情況主要是因為肌肉和結締組織有些微的撕裂傷；另外臨床上，也得了解痠痛不單單是這樣，有可能是因為筋膜牽拉不平衡，抑或是肌肉腫脹，導致上下肌肉排列不平整，這時候只能用針灸或是按摩，把肌肉筋膜通通處理好，就像是縫衣服。
重訓隔天不痠痛並非無效 應留意運動過度傷害
近幾年健身風氣盛行，許多民眾不動則已，一動驚人，拼命加重量、調整課表，感覺練完隔天不酸不痛就是沒有效果，但王翊錞提醒，在沒有教練指導的情況下，容易產生肌肉過度使用，造成局部發炎及挫傷，這時候不注意，很容易造成永久性傷害，需要花更多時間與精神復健，反而得不償失。
中藥兩茶飲 幫助運動表現、肌肉修復
除了放鬆筋膜、休息之外，王翊錞也分享兩樣茶飲，在臨床上可以幫助運動表現，還能幫助肌肉修復。
◎生脈飲
黨參10克、麥門冬10克、五味子2克、水600cc煮取300cc
適合氣短、汗多、容易口乾舌燥的朋友；其中黨參補中益氣，增加循環，麥門冬滋陰增加復原速度；五味子收斂氣血，使氣血能充分利用。
◎桂枝甘草茶
桂枝6克、甘草3克、水600cc 煮取300cc
適合口不渴，運動後容易大汗出、手腳冰冷的朋友；桂枝有強化心臟，增加心肺功能；甘草調理脾胃，緩解肌肉緊繃的功用。
若是運動後肌肉痠痛明顯，可以在以上兩個茶飲中，添加忍冬藤3克；最後還是要提醒，有任何不舒服，一定要先找醫師診斷，不然會越吃越難過。
王翊錞中醫師 學經歷
中醫皮膚科醫學會 專科醫師
中醫兒科醫學會 專科醫師
台北市聯合醫院 醫師
馬祖無中醫鄉巡迴醫療 醫師
中國醫藥大學國際醫療服務隊 講師
北醫中國醫藥研究社 講師
臺大傳統醫學研究社 講師
台灣偏遠地區義診
中國四川麻瘋村義診
東馬來西亞中醫義診
中國醫藥大學學士後中醫學系畢業 中醫師
台灣大學藥學系畢業 藥師
資料來源：健康醫療網 運動完肌肉痠痛？ 中醫師分享喝這個有解
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