COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

自立里成中立里？謝美英：桃園像第三世界！

▲中壢區「自立里」新建置完工的告示牌竟寫成「中立里」，還掛在里辦公室旁邊。（圖／謝美英服務處提供）
▲中壢區「自立里」新建置完工的告示牌竟寫成「中立里」，還掛在里辦公室旁邊。（圖／謝美英服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-11-01 17:22:06

針對桃園升格後的種種市容亂象，桃園市議員謝美英在總質詢時指出：「國門之都，市容不及格」！謝美英說，桃園升格七年，這七年時間，各項標誌、告示都還存在著桃園「縣」政府、xx「市」公所，市府針對升格之後的各項指示標誌應該統整、檢視，桃園是國門之都，不能變成國門之恥。

我是廣告 請繼續往下閱讀

謝美英表示，行走在桃園街區，隨處可見「過期」告示牌，難道市府相關局處的人看不到？一定要經過什麼程序通報才會更新？更扯的是，有些告示牌已經毀損看不到字樣，卻在上頭更新張貼「區」字，有些更新還貼錯地方，把「中壢區公所」更新成「中壢市區所」。


謝美英質疑，相關局處的告示牌製作、驗收並不嚴謹，連里辦公室的名稱都錯誤，最近中壢區「自立里」新建置完工的告示牌竟寫成「中立里」，還掛在里辦公室旁邊，真的可以說是現代版拍案驚奇！


謝美英直指，她上個會期在議會提出違規小廣告造成的市容問題，經過了半年，完全不見改善。東倒西歪的反光鏡、站牌、電線桿，大家彷彿見怪不怪；連知名中壢觀光夜市附近的中央西路大型路標都被整個白化，完全看不到。她建議桃園市府官員搜尋關鍵字「桃園市容」，可以看到國人如何形容桃園市容，「桃園像第三世界」、「爛到不想救」。


除了LED面板怪象，中央大學前還出現落落長的「對向紅燈放心左轉、對向綠燈小心左轉」，交通標誌、號誌疊床架屋，戕害市容，也對交通安全沒有幫助。

▲中央大學前還出現落落長的「對向紅燈放心左轉、對向綠燈小心左轉」。（圖／謝美英服務處提供）
▲中央大學前還出現落落長的「對向紅燈放心左轉、對向綠燈小心左轉」。（圖／謝美英服務處提供）
針對議員的質疑，中壢區公所回應表示，錯誤的告示牌設置多年字樣斑駁年久失修，今年4月份由廠商更換時，校稿出錯導致誤植，今天上午已經緊急撤下，週三就會改正完成。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀