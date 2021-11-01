自立里成中立里？謝美英：桃園像第三世界！

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謝美英表示，行走在桃園街區，隨處可見「過期」告示牌，難道市府相關局處的人看不到？一定要經過什麼程序通報才會更新？更扯的是，有些告示牌已經毀損看不到字樣，卻在上頭更新張貼「區」字，有些更新還貼錯地方，把「中壢區公所」更新成「中壢市區所」。
謝美英質疑，相關局處的告示牌製作、驗收並不嚴謹，連里辦公室的名稱都錯誤，最近中壢區「自立里」新建置完工的告示牌竟寫成「中立里」，還掛在里辦公室旁邊，真的可以說是現代版拍案驚奇！
謝美英直指，她上個會期在議會提出違規小廣告造成的市容問題，經過了半年，完全不見改善。東倒西歪的反光鏡、站牌、電線桿，大家彷彿見怪不怪；連知名中壢觀光夜市附近的中央西路大型路標都被整個白化，完全看不到。她建議桃園市府官員搜尋關鍵字「桃園市容」，可以看到國人如何形容桃園市容，「桃園像第三世界」、「爛到不想救」。
除了LED面板怪象，中央大學前還出現落落長的「對向紅燈放心左轉、對向綠燈小心左轉」，交通標誌、號誌疊床架屋，戕害市容，也對交通安全沒有幫助。
針對議員的質疑，中壢區公所回應表示，錯誤的告示牌設置多年字樣斑駁年久失修，今年4月份由廠商更換時，校稿出錯導致誤植，今天上午已經緊急撤下，週三就會改正完成。