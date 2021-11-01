世糧署籲捐2%財產解饑荒 馬斯克霸氣嗆：說清楚用途就捐
針對全球不少國家都面臨的饑荒問題，聯合國世界糧食計劃署（WFP）先前提出辦法，呼籲世界億萬富豪站出來，捐出個人部分財產，問題就能迎刃而解，甚至還點名特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），只要拿出總資產的2%就能解決世界飢荒。對此，馬斯克在推特上回嗆，只要糧食計劃署說清楚捐款金額用途，他就賣出特斯拉股票，馬上捐款！
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-01 17:25:15｜2021-11-01 17:32:58
綜合外媒報導，去年獲頒諾貝爾和平獎的聯合國世界糧食計劃署近來為了饑荒問題再度出聲，稱世界富豪拿出個人一小部分資產，就能夠解決問題。糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）先前接受媒體專訪時表示，更直接點名全球前兩大富豪馬斯克以及貝佐斯，要他們立即站出來。
畢斯利還幫身價約3000億美元（約台幣8.3兆元）的馬斯克計算，只要他能拿出2%大約60億美元（約台幣1669億元）的資產，就能解決地球糧食危機。
糧食計劃署的言論在網路上引起軒然大波，人工智慧專家大衛（Eli David）在推特上PO文質疑糧食計劃署用錢不當，因為光是去年一整年，糧食計劃署就已經收到84億美元（約台幣2337億元），比起要馬斯克捐款的60億元還要多出許多，為何饑荒問題仍未解決。
這則貼文引起馬斯克注意，馬斯克隨後回應，表示「如果世界糧食計劃署能夠在這裡說清楚，怎麼用60億元解決世界飢荒問題，我會立刻賣掉特斯拉的股票，並捐出這些錢」馬斯克強調，必須是公開的會計資料，以便讓大眾知道錢怎麼花的。
至今，世界糧食計劃署仍未說明「60億要怎麼解決饑荒問題」。不過根據「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克的個人資產已經達到3110億美元（約台幣8.6兆元），世界糧食計劃署提到的60億美元僅佔他總資產的1.93%。