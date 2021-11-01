名家論壇》單厚之／藍綠公投全面對決，誰比較有贏面？

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雖然日前中二選區立委陳柏惟才剛剛被罷免，但在民進黨並未全力動員的情況下，罷免案的反對票與贊成票僅有4000餘票之差，顯示綠營支持者有高度的凝聚力，如果民進黨全力動員、真能催出基本盤，仍有一搏的機會。所以民進黨在公投案採取淡化主體、強化藍綠對決的策略，也就不令人意外。如果真能演變成藍綠對決，民進黨仍有不小的贏面。
國民黨採取的策略就比較怪，四項公投並不完全是藍軍的一貫主張，國民黨過去也曾開放萊牛，國民黨雖然不反對環保，但國民黨過去也不那麼關心藻礁，在核四議題上，藍軍支持者或許有較高比例支持核電，但國民黨至今也不曾、不敢表態擁核。
對國民黨而言，四項公投唯一的共同點就是「民進黨都反對」，所以國民黨自然選擇站在對立面，至於自己是否真的支持、願意背書，也就不那麼重要了。反觀民眾黨，為了跟藍綠做出市場區隔，就選擇了「兩好兩壞」的立場，也就沒有這麼強的對決味。
但從根本上來講，目前國內政治的基本盤是綠大於藍，甚至是綠遠大於藍，國民黨其實沒有正面衝突、喊打喊殺的條件。
日前《台灣民意基金會》在陳柏惟罷免案後所做的民調，如果當下就投票，四項公投都會過關；萊豬的同意票高達68.1%、反對25.7%，藻礁同意47.7%、反對29.6%，公投綁大選同意57.4%、反對34.2%，重啟核四則是同意46.7%、反對41.7%。
但同一份民調也顯示，贊同蔡英文總統處理國家大事的民眾有54.4%、不贊同則為34.5%，滿意蘇內閣施政的民眾也有50.9%、不滿意40.8%，而且蔡英文跟蘇貞昌的支持度都比上個月略微上升。
從這份民調可以看出，雖然歷經中二選區罷免的挫敗、雖然公投民心不站在民進黨的那一邊，但蔡英文跟蘇貞昌的滿意度還是超過五成。如果這次公投回到議題的本身，是一個對事情的複決，那民進黨輸的機率相對大；但如果這場公投變成是對人的肯定與否定，但國民黨贏面就小很多。
公投如果是對「事」，藍軍贏面就大；公投如果是對「人」，綠軍的贏面大。朱立倫和國民黨如果想要贏得這場公投，自然應該降低政黨對決和對人的色彩，把公投跟蘇貞昌、蔡英文的不信任投票脫勾，儘可能凸顯事情本身的影響。
去年，國民黨首次和秋鬥合作，結果創下了不錯的聲勢。那場秋鬥之所以能成功，是國民黨把鎂光燈、麥克風都交給了社運團體，自己默默的負責動員，讓社運團體贏了面子、國民黨贏了裡子。
但如今的國民黨卻充滿了好大喜功的心態，當民進黨喊出300場說明會，國民黨就喊要辦1218場，連這種嘴上的便宜都要佔。國民黨嘴上說要協助民間團體，但實際上卻像是要抓著麥克風不放，準備邊緣化民間團體，自己主導這場公投、定義這場公投。而這正是民進黨最想要看到的場面。
●作者：單厚之／資深媒體人
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