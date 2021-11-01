讓學生睡飽一點　高雄新上國小試辦上午8時到校

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因此，新上國小從今天起試辦延後15分鐘到20分鐘上學，將原本每天上午7時25分至上午7時45分標準上學時段，延後至上午7時40分到上午8時。今天不少上午8時前到校的學生說，出門不再那麼趕，「可以好好吃完早餐再上學了！」
在新聞資料中，新上國小校長王彥嵓表示，學校每天周邊交通繁忙，且原本上學時段與附近國中等校重疊，經常造成交通擁擠；延後上學時間，希望讓學生睡飽一點，上學前好好吃頓早餐、與家長聊天，「睡飽一點，優雅生活，是孩子們的基本人權」。
王彥嵓說，今天試辦第1天，發現學校周邊交通比以往順暢許多，家長在上午8時前陸續將學生送到校，感覺學生走路也更自信、輕鬆，試辦是成功的。此次試辦2個月，期末將再進行評估研究，再議決新作息時間或維持舊規則。
王彥嵓表示，可能有些家長因工作關係需早出門，雖然試辦期間，上午7時40分到上午8時是標準上學時間，但上午7時會有老師到校照顧早到的學生，各級任導師也會於上午7時30分到校開啟教室門，讓早到學生及其家長不需擔心。
此外，學校也強化校園電子監視安全系統、導護老師及志工團校園巡視與校門口交通維護功能，讓安全不因變革而降低。（編輯：戴光育）1101101