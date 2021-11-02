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線上旅展好康多！花蓮玩2天3千有找　用國旅券再抽1萬

▲易飛網嚴選「秘境花蓮2日」，以鐵道輕旅行的方式，沿途飽覽北迴線鐵路山海風光（圖／易飛網提供）
▲易飛網嚴選「秘境花蓮2日」，以鐵道輕旅行的方式，沿途飽覽北迴線鐵路山海風光（圖／易飛網提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-02 06:00:00

國旅券昨（1）天正式上路，不少業者都摩拳擦掌準備各式優惠，希望在後疫情時代可以大力刺激國內旅遊，積極搶客增加收益。易遊網線上旅展也盛大開跑，這次特別邀請人氣插畫角色「爽爽貓」助陣，祭出最低38折起的優惠，搭配國旅券上線，不只有買千送千的回饋，活動期間使用國旅券下單，還能再抽萬元旅遊金。

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易遊網表示，此次線上旅展推出自由行2天最低免3千的特殺方案，包含「環島之星花蓮自由行2天」搭乘Hello Kitty繽紛列車，入住雲朗集團翰品酒店，再享升等豪華客房，每人最低2999元起；另外，高鐵假期五星自由行方案，11月1日起限時5天，每單再減200元，像是入住五星級「寒軒國際大飯店」或「義大皇家酒店」，每人最低3千有找。

▲「環島之星花蓮自由行2天」搭乘Hello Kitty繽紛列車，還可以入住雲朗集團翰品酒店。（圖／易遊網提供）
▲「環島之星花蓮自由行2天」搭乘Hello Kitty繽紛列車，還可以入住雲朗集團翰品酒店。（圖／易遊網提供）
如果是鎖定2022春節行程，「環島之星太魯閣+海洋公園+縱谷兆豐農場3天」暢玩花蓮3大熱門景點，每人則是13500元起，再享早鳥每人省1680元優惠；春節想賞櫻的旅客，「環島之星杉林溪初櫻+集集+忘憂森林2天」，欣賞花色最濃艷的山櫻花，早鳥特惠價8500元起；春節想赴南台灣旅遊，「高鐵 高雄福容+墾丁夜宿海生館3天」含來回車票和兩晚住宿，每人只要6700元起。

另外，根據KLOOK平台數據觀察，國旅券上線後，整體流量已經是上週單日的3倍，其中「豪華露營」和「住宿」最為熱門，KLOOK也推出「KLOOK感謝祭」，不但提供全平台24折起的優惠，如果使用國旅券折抵，還能享有「買千送千、最高送五千」的加碼優惠。

易飛網祭出國旅商品大優惠，首推主打超優惠「相揪來桃園2日」只要499元起，住宿桃園市區最熱鬧地段飯店，行程帶您走訪網紅打卡熱點舊百吉隧道、江南風情前慈湖公園、親子首選大有梯田生態公園等景點，中南部地區則是推「阿里山風情2日」，透過高鐵旅遊探訪五大奇景，欣賞浩瀚無垠的雲海、絢麗多彩的晚霞以及最美日出！

▲「阿里山風情2日」，透過高鐵旅遊探訪五大奇景，欣賞浩瀚無垠的雲海、絢麗多彩的晚霞以及最美日出！（圖／易飛網提供）
▲「阿里山風情2日」，透過高鐵旅遊探訪五大奇景，欣賞浩瀚無垠的雲海、絢麗多彩的晚霞以及最美日出！（圖／易飛網提供）
另外，東部旅遊最優惠，易飛網嚴選「秘境花蓮2日」3999元起，以鐵道輕旅行的方式，沿途帶您飽覽北迴線鐵路山海風光，朝聖四八高地、山度空間、翡翠谷及星巴客貨櫃屋等時下最夯、最美、最好拍的IG網紅景點。離島旅遊部分，則是推「金色高粱季3日」，走訪沙美老街、懷舊感十足的陽翟老街、漫步黃金高粱田，還贈送多項金門特產小禮。

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