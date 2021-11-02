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拜登讚揚歐美達成協議　稱可阻中國骯髒鋼鐵進口

▲美國總統拜登表示，華府和布魯塞爾正尋求方法遏止從中國進口「骯髒鋼鐵」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登表示，華府和布魯塞爾正尋求方法遏止從中國進口「骯髒鋼鐵」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-02 08:00:00

（中央社羅馬31日綜合外電報導）美國和歐洲聯盟（EU）擱置雙方貿易爭端，就解除對從歐盟進口的鋼鋁課徵懲罰性關稅達成協議，美國總統拜登表示，華府和布魯塞爾正尋求方法遏止從中國進口「骯髒鋼鐵」。

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英國金融時報報導，美國和歐盟達成協議後，迅速招致中國的批評。美國和歐盟已經同意共同致力全球永續鋼鋁協議（Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminum），以削減過剩產能，並鼓勵更環保的生產方式。

在羅馬出席20國集團（G20）峰會的拜登（Joe Biden）表示，這項協議將可以「提高美國鋼鋁產量…激勵在全球經濟中碳密集度最高的產業之一減少排放」。

拜登還說，這項協議將「限制來自中國等國家的骯髒鋼鐵進入我們的市場，並反制部分國家將鋼鐵傾銷到我們市場、傷害我們的勞工」。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）稍早告訴媒體，歐盟和美國將「邀請有志一同的經濟體加入這項協議」，尋求解決長久以來生產過剩的問題。

「我們討論的項目之一將是如何限制未符合市場標準的非參與者進入市場…我們將以遵循我們的國際責任和多邊組織規定的方式進行。」

一名歐盟官員坦承，根據現行世界貿易組織（WTO）的規定，這麼做將有挑戰性。

杜姆布羅夫斯基斯指出，目前已經有一個討論鋼鐵產能過剩的全球論壇，但基於這個論壇由中國主導，其功效恐將有限。

中國鋼鐵產量占全球產量的56%，當中大多是使用鐵礦砂和焦煤的高爐煉製生產。2020年全球只有少數國家增加鋼鐵產量，中國即是其中之一。

駐華府中國大使館表示，北京堅決反對「美方無稽的指控」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101101

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