棒、籃跨界聯手！中信「特攻兄DEA」主題日洲際球場開戰

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中信特攻的特務們當天也將體驗中信兄弟最專業的一日棒球員訓練，親自體驗在紅土上揮灑汗水的感受！另外，特別位棒、籃球迷準備了「兄弟挺特攻」優惠活動，憑「11/6特攻兄DEA主題日」當日進場門票與「2021中信兄弟Fans Club會員卡」，即可於中信特攻主場開幕週12/4(六)-12/5(日)現場購票享九折優惠，每人每票限折一次，恕無法合併優惠使用。
「特攻兄DEA主題日」直接把籃球場搬進洲際棒球場，將在場外二樓平台架設「特攻兄DEA籃球場」，還會有技術挑戰賽、三分球大賽、三對三鬥牛賽，籃球場上的經典對決，等你來鬥！場邊也將設置投籃機讓進場的你大展身手，一決高下！此次球團也與中信特攻共同推出一系列「特攻兄DEA主題日」聯名商品，包含聯名短T、漁夫帽、老帽、托特袋、磁鐵組等，詳細商品資訊請密切關注「兄弟Fans Club」臉書粉絲專頁。
11/6(六)開賽時間為17:05、進場時間為14:00，活動當天內野入場球迷將可獲得限量「特攻兄DEA特務立牌」，主視覺的七位特務們陪大家度過每一天。「2021主題日集章卡」活動也將持續，於主題日當日七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，集滿所有主題日印章將可在今年11/20(六)-11/21(日)最後一檔主題日時領取特製「2021紀念球與球座組」，限一人一卡、兌換一組。另外，只要中信兄弟在主題日贏得勝利，「喫茶小舖」就在賽後送給現場球迷1,000張現金券，一起為勝利乾杯！
11/2(二)起中華職棒將開放久違的100%觀眾全面進場，因中信兄弟本週11/3(三)-11/6(六)門票已開賣，為減少球迷重新劃位之困擾，已售票的內野下層座位將維持50%販售，若11/6(六)需開放內野上層座位則以100%原則售票。另外，11/3(三)-11/6(六)之家庭席，將於11/2(二)中午12:00於中信兄弟售票網販售。