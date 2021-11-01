病毒入侵大樓！朴炯植丟下「仙女同學」　搶第一落跑

韓劇《Happiness毒樓》由好久不見的女神韓孝周、朴炯植，以及《鬼怪》趙宇鎮主演，3人今（1日）在記者會上分享拍攝幕後花絮。韓孝周睽違5年回歸電視圈，首度挑戰都市驚悚題材，劇中飾演行動派的警察特攻隊成員「新春」，她自認跟角色相似，「沒有特別演，就是我很自然的樣子」，就連問到3人，要是遇上劇中因病毒被困在大樓的狀況，她都表示會和新春做出同樣選擇、勇敢出擊，朴炯植倒是很坦白：「我應該會先逃跑！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-01 18:50:52
韓孝周與朴炯植劇中是高中同學，兩人都有穿校服的戲碼，34歲的韓孝周凍齡有方，也自認毫無違和感，「不過看到小演員只有10幾歲，跟我差了20歲，還是有點衝擊啦！」朴炯植大讚兩人穿校服都適合，笑說以為電視上的韓孝周是仙女，實際上相處才發現相當親民，現在成了親近的姐姐。
該劇是朴炯植今年初退伍後，接演的首部作品，他在劇中飾演放棄職業棒球員生涯的刑警，自豪體力和健壯身材狀況都在極佳狀態，「不論是棒球選手還是刑警都是身材好的角色，剛好從軍隊退伍後狀況不錯，所以一直很努力的維持身材在最好狀態。」
曾在《鬼怪》中演出金祕書的趙宇鎮，這次則飾演醫療司令部所屬中校，他大讚朴炯植是拍攝現場的氣氛製造者，「朴炯植不像是從軍隊退伍，而是從維他命工廠回來的人，他就像維他命一樣，有著很明亮的能量。」韓孝周也同意表示：「只要朴炯植來到現場，大家都會很開心。」《Happiness毒樓》11月6日起，每週六、日中午10點獨家在愛奇藝國際站播出。