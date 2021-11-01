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牛津年度代表字出爐！2021年「Vax」使用率暴增72倍當選

▲2021的「年度代表字」出爐！英國《牛津英語詞典》選出「Vax」（疫苗）象徵正如其代表的意義「注進英語的血液裡頭」。（圖／翻攝自《牛津英語詞典》）
▲2021的「年度代表字」出爐！英國《牛津英語詞典》選出「Vax」（疫苗）象徵正如其代表的意義「注進英語的血液裡頭」。（圖／翻攝自《牛津英語詞典》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-01 18:47:45

距離2021的尾聲已經接近倒數，這兩年因為新冠疫情而在全球造成許多「現象級」的改變，許多反映整年時事、文化的「年度代表字」也與席捲全球的新冠病毒息息相關。今年英國《牛津英語詞典》宣布2021年度代表字為「Vax」（疫苗，「vaccine」的縮寫），顯示後疫情時代人們不再常提起「封鎖」、「社交距離」，而已經將討論焦點放在「疫苗」的產製、分配或接種上。

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2021的年度代表字「Vax」是「vaccine／vaccinate」的縮寫，代表了「疫苗／接種疫苗」，最早可追溯來源自20世紀80年代，1796年英國醫師詹納（Edward Jenner）以牛痘病毒製作天花疫苗接種實驗，當時為了用英語記錄下這個實驗，將拉丁語「vacca」（牛）化用為「vaccine」，而動詞態的「vaccinate」、「vaccination」也在1800年開始使用。

▲陳時中針對疫苗議題做出說明。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫苗成為控制疫情的關鍵，自然也成為全球討論的用字。（圖／美聯社／達志影像）
然而這個單字過去的使用量並不高，直到新冠疫情爆發，這一年來人們的日常生活中才不斷提及，尤其是今年9月以後，「Vax」一詞使用量更暴增至去年的72倍以上。對此，《牛津英語詞典》資深編輯麥弗森（Fiona McPherson）也表示，代表字會挑「Vax」是最顯而易見的選擇，因為它今年對這個世界帶來的影響相當顯著，牛津大學出版社更形容，2021年的新冠疫情期間，「Vax」一詞正如其代表的意義「注進英語的血液裡頭」。

▲▲（圖／翻攝自《牛津英語詞典》）
▲2021年起「Vax」一詞使用量暴增。（圖／翻攝自《牛津英語詞典》）
觀察數據可以發現，「Vax」一詞經常搭配不同語境使用，更擴大結合相關詞彙形成常用語，例如2020年尾的「Vaccine Distribution」（疫苗分發）到了2021年3月被「Vaccine Rollout」（疫苗推廣）、「Vaccine Passport」（疫苗護照）取代；而交友軟體上「Fully Vaxxed」（完全接種）、「Vax 4 Vax」（接種疫苗者互相配對）、「Anti-Vax／Anti-Vacks」（反對疫苗者）的使用頻率也大幅提升。

▲疫苗護照（圖／美聯社／達志影像）
▲疫苗護照（Vax Passport）也成為各國疫情緩解後用來檢驗是否能放行的標準。（圖／美聯社／達志影像）
有趣的是，「Vax」的使用方式也透過網路這個注射容器融合在不同詞彙當中，例如施打完疫苗後申請的「Vax(i)cation」（疫苗假）即是「Vax + Vacation」、接種疫苗現場或與台灣俗稱「小黃卡」的接種證明自拍的「Vaxxie」則是「Vax + Selfie」、疫苗接種當天大排長龍則可以說是「Vaxathon」以「Vax + Marathon」形容。

▲拜登於美東時間27日下午接種第3劑新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲接種新冠疫苗拍照。圖為美國總統拜登（圖／美聯社／達志影像）
此外，相較於今年明確且深具影響力的代表字「Vax」，《牛津英語詞典》在2020年則「選不出代表字」，原因在於新冠疫情變化又快又急，加上社會時事脈動難以捕捉，於是改而探討當年語言發展得有多快、多深遠，例如疫情甫爆發時關鍵字「COVID-19」，以及「Lockdown」（封鎖）、「Social Distancing」（社交距離）都榜上有名，六月卻大量出現「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）、「Cancel Culture」（取消文化）的使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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