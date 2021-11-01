牛津年度代表字出爐！2021年「Vax」使用率暴增72倍當選

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然而這個單字過去的使用量並不高，直到新冠疫情爆發，這一年來人們的日常生活中才不斷提及，尤其是今年9月以後，「Vax」一詞使用量更暴增至去年的72倍以上。對此，《牛津英語詞典》資深編輯麥弗森（Fiona McPherson）也表示，代表字會挑「Vax」是最顯而易見的選擇，因為它今年對這個世界帶來的影響相當顯著，牛津大學出版社更形容，2021年的新冠疫情期間，「Vax」一詞正如其代表的意義「注進英語的血液裡頭」。
觀察數據可以發現，「Vax」一詞經常搭配不同語境使用，更擴大結合相關詞彙形成常用語，例如2020年尾的「Vaccine Distribution」（疫苗分發）到了2021年3月被「Vaccine Rollout」（疫苗推廣）、「Vaccine Passport」（疫苗護照）取代；而交友軟體上「Fully Vaxxed」（完全接種）、「Vax 4 Vax」（接種疫苗者互相配對）、「Anti-Vax／Anti-Vacks」（反對疫苗者）的使用頻率也大幅提升。
有趣的是，「Vax」的使用方式也透過網路這個注射容器融合在不同詞彙當中，例如施打完疫苗後申請的「Vax(i)cation」（疫苗假）即是「Vax + Vacation」、接種疫苗現場或與台灣俗稱「小黃卡」的接種證明自拍的「Vaxxie」則是「Vax + Selfie」、疫苗接種當天大排長龍則可以說是「Vaxathon」以「Vax + Marathon」形容。
此外，相較於今年明確且深具影響力的代表字「Vax」，《牛津英語詞典》在2020年則「選不出代表字」，原因在於新冠疫情變化又快又急，加上社會時事脈動難以捕捉，於是改而探討當年語言發展得有多快、多深遠，例如疫情甫爆發時關鍵字「COVID-19」，以及「Lockdown」（封鎖）、「Social Distancing」（社交距離）都榜上有名，六月卻大量出現「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）、「Cancel Culture」（取消文化）的使用。
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