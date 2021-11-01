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城中城懲處名單公布　消防、工務局13人被記過

▲高雄城中城火災。（圖／記者朱永強攝，資料畫面）
▲高雄城中城火災。（圖／記者朱永強攝，資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-01 18:59:47｜2021-11-01 19:10:26

10月14日2時54分，高雄市鹽埕區城中城大樓在發生火災，造成46死41人傷，災後高雄市政府也在上周公布行政調查報告，高雄市消防局、工務局也在今天公布懲處名單，消防局有9人、工務局有13人，分別記大過1次至申誡2次之懲處。

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高雄市政府城中城事件行政調查報告指出，消防局、工務局人員在事前行政作為上，未能積極任事，並要求公布懲處名單，消防局、工務局也在今（1）日上午召開考績委員會，追究涉未積極執行人員之行政責任，並在晚間公布懲處名單。

高雄市消防局指出，此次懲處名單共9人，包含專門委員、大隊長、科長、組長、分隊長及相關承辦人員等，予以記大過1次至記過1次之懲處，若為主管人員則調離為非主管職。

對此，高雄市消防局強調，對於城中城火災事件將深切檢討，對於相關人員未能積極任事之行政缺失予以懲處。未來並將針對危險老舊建物大樓之公共安全，從法制、宣導、搶救演練及消防檢查等面向，立即著手策進，以確保市民生命財產之安全。

而針對工務局，行政調查報告指出，該局人員迄今未評估研議公告高雄15層以下集合住宅辦理公共安全申報，以及跨機關行政聯繫不足，未持續積極輔導既有公寓大廈成立管委會等，因此對於相關人員未能積極任事之行政缺失予以懲處。

此次懲處名單共4人，包含前任處長、現任處長、課長及工程員等，予以記大過1次至申誡2次之懲處；其中主管人員除今年9月始由養工處調至建管處的現任處長之外，皆調離主管職。

工務局表示，今日已公告8層以上未達16層且建築物高度未達五十公尺之集合住宅（H-2類組）自112年1月1日起，應依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，並預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案等，以加強高雄市老舊公寓大廈公共安全管理，確保市民生命財產之安全。

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