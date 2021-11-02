韓國初步解封首日　疫情重回擴散水準

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韓國單日確診數在上週連續4天達到2000例以上，10月31日雖降至1686例，但可能是受週末採檢數較少的因素影響，中央災難安全對策本部預測，隨著防疫規定鬆綁，單日確診人數預期最多可能達到4000至5000例。
疾病管理廳長鄭銀敬在宣布11月起「與病毒共存」（with COVID-19）新規的記者會上表示，第一階段放寬許多社交距離相關規範，對疫情狀況的影響具有相當不確定性，且目前仍有超過500萬人未接種疫苗，加上年末聚餐活動多，可能增加感染機率。
韓國自11月1日起實施第一階段鬆綁，不再限制電影院、K書中心、網咖、餐廳及咖啡店的營業時間，私人聚會人數也放寬至10人至12人。不過，未接種者仍受部分防疫規範限制，必須出示完全接種證明或PCR陰性結果證明。
新制上路第一天，大眾浴池、健身房等需出示「防疫通行證」才能進入的感染高風險場所傳出不少怨言，麻浦區某處大眾浴池就有客人因是不需施打疫苗的感染後痊癒者，被列為未接種者而無法入場。
這名62歲的顧客忿忿不平地向媒體抱怨：「衛生所說痊癒後跟打完疫苗一樣都有抗體生成，不需要接種疫苗，結果現在跟未接種者一樣在日常生活中處處受限，哪有這種事。」
業者則說，除了上述案例外，不少年紀較大的顧客未隨身攜帶手機，無法出示證明而無法入場。
也有健身房業者表示，一般櫃台不會隨時有人駐守，要隨時確認是否有人入場、是否接種，實在不太方便，「也有傳聞說，因為現在未接種者多為20、30多歲族群，與使用健身房的主要族群一致，因此才採取這種差別措施」。
對此，防疫當局今天強調，防疫通行證是為安全恢復日常生活過程中不可或缺的措施，且室內運動場所是在密閉空間中進行可能造成大量排汗的活動，感染風險較高，為保證出入人員的安全，希望業者諒解並配合。（編輯：黃自強）1101101